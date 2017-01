‘La La Land’ fa història i surt disparada cap als Oscars

Els Oscars ja es preparen per ballar al ritme que marqui La La Land. El film de Damien Chazelle protagonitzat per Ryan Gosling i Emma Stone ja era un fenomen però ara està preparat per fer història. L’Acadèmia de Hollywood el va beneir aquest dimarts amb una pluja de nominacions que marcarà la gala que se celebrarà el 26 de febrer al Dolby Theatre de Hollywood, una cerimònia presentada per Jimmy Kimmel que per primera vegada en dos anys no arrossegarà l’estigma del racisme de la indústria del cinema.

EL RIVAL A BATRE

‘La La Land’ té al seu abast entrar en la reialesa dels Oscars

Cal remuntar-se a l’edició de 1997 per trobar uns Oscars amb un favorit tan clar com el d’aquest any. Com va fer aleshores Titanic, La La Land ha reunit 14 nominacions, una xifra que fins ara només havien assolit el clàssic de Mankiewicz Tot sobre Eva i el film de James Cameron. I La La Land ho ha aconseguit sense nominacions en les categories d’intèrprets secundaris (el film és un teva-meva entre Gosling i Stone), però fent doblet en la de millor cançó original amb City of stars i Audition.

El musical de Damien Chazelle està llançat cap a l’èxit i no sembla que ningú pugui plantar-li cara. El dubte serà més aviat quants premis pot aconseguir: té al seu abast el rècord d’onze estatuetes de Titanic, El retorn del rei i Ben Hur i sembla que només podria fer-li la guitza en categories com les de millor actor - Casey Affleck és el favorit per Manchester frente al mar -, millor guió - Manchester frente al mar o Comanchería - i millor direcció de fotografia.

#OSCARSSOBLACK?

Adeu a la polèmica. Els premis reflecteixen la diversitat racial

La polèmica dels #OscarsSoWhite és història. L’Acadèmia de Hollywood ha respirat tranquil·la en veure que la falta de diversitat de l’edició anterior dels Oscars s’ha vist corregida amb un increment notable en el nombre de nominats i nominades de raça negra. Hi ha intèrprets negres nominats a millor actor ( Denzel Washington) i actriu ( Ruth Negga) i en les categories d’actor secundari ( Mahershala Ali) i actriu secundària, que per primera vegada en la història dels premis inclou tres actrius negres: Viola Davis, Octavia Spencer i Naomie Harris. La realitat de la comunitat negra és abordada en tres de les nominades a millor pel·lícula ( Fences, Moonlight i Figuras ocultas ) i en tres documentals, que a més tenen directors negres ( 13th, I am not your negro i O.J.: Made in America). Fins i tot en la categoria de millor fotografia hi ha entrat per primera vegada una persona negra, Bradford Young, el director de fotografia de La llegada.

I LA NOBLESA DE HOLYWOOD?

Clint Eastwood i Martin Scorsese, ignorats en les nominacions

La vella guàrdia de Hollywood s’ha vist ignorada en les nominacions dels Oscars. Clint Eastwood només ha rascat una trista nominació de mescla de so per Sully i Martin Scorsese una altra per la fotografia de Silencio. Tampoc directors oscaritzats com Oliver Stone per Snowden ni Ben Affleck per Vivir de noche han entrat en les nominacions. I els acadèmics han deixat sense nominació una de les seves actrius favorites, Amy Adams, que a més protagonitza un dels films més nominats d’aquesta edició, La llegada.

ELS RÈCORDS

Meryl Streep suma la seva 20a nominació als Oscars

El de La La Land no és l’únic rècord de les nominacions. Amb les seves dues candidatures per Fences, una com a actor i l’altra com a productor, Denzel Washington es converteix en l’actor negre més nominat de la història, un rècord que en la seva versió femenina té la seva parella a Fences, Viola Davis, que suma tres nominacions. El músic J. Ralph té un altre rècord curiós: suma la tercera nominació per una cançó original creada per a un documental, en aquest cas Jim: The James Foley Story. I la que continua engrandint la seva gesta és Meryl Streep, que amplia el seu rècord absolut de nominacions interpretatives a 20 amb la d’actriu principal per Florence Foster Jenkins.

OSCARS EN ‘STREAMING’?

Amazon s’endú la primera gran nominació d’un portal ‘online’

Per primera vegada en la història dels Oscars, l’anunci de les nominacions no s’ha fet en una compareixença pública sinó amb una emissió online per streaming. La novetat ha coincidit amb un altre fet històric: per primera vegada un portal de streaming, Amazon, ha aconseguit una nominació a la millor pel·lícula amb Manchester frente al mar. Amazon obre la porta a un nou panorama en què els estudis de Hollywood comparteixin l’aparador amb portals de streaming com Netflix. Un altre fet que demostra la puixança del món televisiu als Oscars és la nominació d’ O.J.: Made in America, una sèrie documental que ja s’ha emès per la televisió americana però que als Oscars es presenta com un documental de set hores i mitja.

LES SORPRESES

Els acadèmics rescabalen la carrera de Mel Gibson

És ben sabut que si hi ha alguna cosa que agradi més als americans que defenestrar una estrella de cinema és rehabilitar-la i donar-li una segona oportunitat. Mel Gibson, caigut en desgràcia durant molts anys arran dels comentaris antisemites i misògins que va fer en ser detingut per conduir en estat d’embriaguesa, torna ara als braços dels acadèmics amb el drama bèl·lic Hasta el último hombre. No guanyarà, però les vuit nominacions que suma, entre les quals la de millor director, segellen el retorn del fill pròdig a Hollywood. Altres sorpreses de l’anunci d’aquest dimarts són la nominació d’ Isabelle Huppert, que compensa una mica l’error garrafal de deixar Elle sense nominació a film de parla no anglesa, la presència inesperada de Viggo Mortensen entre els cinc nominats a millor actor gràcies a Captain Fantastic, i les zero nominacions de Dead-pool, que havia generat certes expectatives arran de les nominacions dels Globus d’Or.