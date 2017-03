Sense notícies de Dylan: dies abans del seu concert a Estocolm, l'Acadèmia Sueca encara no en sap res

Després que Bob Dylan rebutgés anar a la conferència d'acceptació i a la cerimònia d'entrega del Premi Nobel de Literatura a Estocolm per "compromisos previs", l'Acadèmia Sueca esperava que recollís el guardó durant la seva estança a la capital sueca amb motiu dels dos concerts que té programats l'1 i el 2 d'abril des d'abans que se li atorgués el premi. Però tot i els intents de la institució per contactar amb l'artista, no han obtingut cap resposta.

"L'Acadèmia Sueca comunica que no ha pogut contactar amb Bob Dylan en els últims mesos. Dylan és conscient que la conferència de recepció s'ha de celebrar, com a tard, el 10 de juny si vol rebre la dotació econòmica", valorada en 900.000 dòlars, ha dit la secretaria de l'Acadèmia, Sara Danius. Tot i que no sigui necessari que l'artista vagi personalment a Estocolm, sí que ha de pronunciar una conferència abans de sis mesos per a poder rebre el premi i els diners.

Dylan va ser premiat per crear "noves expressions poètiques dins de la gran tradició de la cançó nord-americana" i es va situar així com el primer cantautor en guanyar un Nobel de Literatura. Després de dies de silenci, l'artista va acabar acceptant el premi i va enviar un discurs d'agraïment que va ser llegit en el banquet d'honor dels premis per l'ambaixadora dels Estats Units a Suècia.