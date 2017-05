Els patètics i risibles personatges de Txékhov

‘Els tres aniversaris’ LA VILLARROEL 8 DE MAIG

Txékhov està de moda a la cartellera. Ivànov al Lliure, Nina a la Sala Atrium i ara una versió de Les tres germanes a La Villarroel que projecta el famós drama als nostres dies amb talent i teatralitat. En diem versió, però el cert és que del text original no hi ha gran cosa en la punyent i divertidíssima comèdia de l’alemanya Rebekka Kricheldorf (Friburg, 1974), que, tot i això, respira de cap a peus l’esperit del gran escriptor rus. A diferència de Txékhov, que tracta els seus personatges amb certa tendresa, l’autora s’acarnissa amb ells fins a convertir-los en patètics i risibles, protagonistes del seu fracàs personal i social. Kricheldorf satiritza els comportaments i les actituds d’una burgesia en decadència i es riu d’ella i les seves misèries.

Quan la trista realitat s’imposa

“Tot és tan trist que només ens queda la ironia”, diu la Irina. Una frase que resumeix a la perfecció el drama de les tres germanes, amb noms russos per caprici dels seus excèntrics progenitors, i dels que els envolten. Tots ells són incapaços de fer res per sortir del tedi i l’apatia de les seves vides, d’abandonar la decadent casa familiar per buscar un futur. La Irina ni treballa ni fa res de res esperant un príncep blau. La Masha, infeliç en el seu matrimoni, és incapaç de prendre una decisió per canviar la seva vida. L’Olga, professora i futura directora de l’escola, pateix la solitud d’una feina que no li agrada i la manca d’amor.

Tres éssers tan inútils, o gairebé, com l’Andrei, el germà amb vocació d’escriptor que no comença mai la seva novel·la. Malgrat el desig d’alegria i l’ajuda d’alcohol amb abundància, la trista realitat s’imposarà. No sense grans cops d’humor molt ben marcats per la direcció de Jordi Prat i Coll, que estira encertadament els perfils dels personatges fins al ridícul. Tots ells estan ben servits per Rosa Boladeras, Anna Alarcón, Victòria Pagès, Miranda Gas, Joan Negrié (autor d’una traducció que llisca la mar de bé) i Albert Triola.