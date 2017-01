260x366 'L'últim Jedi' serà el títol de l'episodi VIII de 'Star Wars' 'L'últim Jedi' serà el títol de l'episodi VIII de 'Star Wars'

Comença el degoteig d'informació sobre la nova entrega de la franquícia 'Star Wars'. Aquest dilluns s'ha conegut el títol de l'episodi VIII de la saga, 'Star Wars: L'últim Jedi'. La pel·lícula serà escrita i dirigida per Rian Johnson, que pren el relleu de J. J. Abrams, l'encarregat de ressuscitar la franquícia galàctica el 2015 amb 'El despertar de la força'.

'Star Wars: L'últim Jedi' s'estrenarà el 15 de desembre del 2017 i tornarà a comptar amb Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill i Carrie Fisher, que va rodar les seves escenes abans de morir d'un atac de cor al desembre. No es coneixen detalls de la trama, però s'espera que Hamill tingui un protagonisme més destacat que en la primera part, on només apareixia al final. Entre les novetats d'aquesta seqüela hi ha els noms de Laura Dern i Benicio del Toro, que interpretarà un dels malvats del film.

L'anunci del títol ha anat acompanyat del primer cartell oficial de la pel·lícula. El disseny incorpora un detall que ha cridat l'atenció dels aficionats: és la primera vegada en la història de 'Star Wars' que el característic logo de la saga apareix en color vermell.