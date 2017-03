Els treballadors de L'Auditori convoquen una vaga per reclamar l'augment salarial pendent dels anys 2007 i 2008

El comitè d'empresa de L'Auditori i l'Orquestra (OBC) ha convocat una vaga per al divendres 10 de març per reclamar a l'Ajuntament de Barcelona el pagament de l'augment salarial de l'1% corresponent als anys 2007 i 2008, i els endarreriments corresponents, tal com ha fet amb la resta de treballadors del consistori.

En un comunicat, el comitè d'empresa explica que els responsables de L'Auditori i l'Ajuntament de Barcelona han aplicat "sistemàticament als treballadors de L’Auditori les mateixes retallades que a la resta de personal del consistori", però que "quan es tracta de revertir-les o aplicar les millores aconseguides pels companys de l’Ajuntament, totes dues institucions obliguen els treballadors de L’Auditori a reclamar-les judicialment".

L'Ajuntament va abonar l'any passat l'augment salarial de l'1% corresponent als anys 2007 i 2008 que devia al personal funcionari i laboral, però no als de L'Auditori i l'Orquestra, que també hi tenen dret. En no arribar a cap acord, els treballadors han decidit convocar una vaga, tot i que les negociacions no es donen per tancades. Durant la jornada de vaga, els treballadors es concentraran a les 10 h a les portes de L'Auditori i tot seguit faran una marxa que passarà primer per l'Ajuntament i després per l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub).

L'aturada comporta la cancel·lació del concert de l'OBC i el pianista Arcadi Volodos previst per a aquest divendres; els altres dos, previstos per dissabte i diumenge, sí que es faran. La vaga també afecta les dues sessions del concert escolar 'Setze Cordes', el concert de Pedro Pastor & Los Locos Descalzos del Festival Barnasants. Pel que fa als concerts escolars, les escoles afectades ja n'han estat informades i se’ls ha ofert la possibilitat d’escollir una altra sessió o un altre concert.