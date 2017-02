L'ARA enllesteix la seva primera notícia escrita per un robot

Un equip d' Ara Data està enllestint la que serà la primera notícia creada per un robot de l’Ara.cat. Un algoritme processarà les dades en temps real de contaminació a la ciutat de Barcelona i redactarà automàticament la història. En funció dels valors registrats per les diferents estacions de la Generalitat, l’eina serà capaç de mostrar un titular com ara "La contaminació a Barcelona supera els límits fixats per l’OMS" o "Dues estacions dupliquen la mitjana permesa de contaminació de l’aire". La notícia es publicarà la setmana entrant, coincidint amb el Mobile World Congress. Un cop publicada la primera versió, s’anirà actualitzant permanentment cada 30 minuts. En una segona fase, l’eina també tuitejarà el titular quan les dades siguin rellevants.

Sembla complex, però no ho és tant. Des de fa unes setmanes, l’ARA processa cada mitja hora les dades de contaminació de l’aire de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ( XVPCA). Gràcies a això, la informació de la méteo ja incorpora gràfics de qualitat de l’aire, municipi a municipi. Ara, l’equip d’Ara Data i el departament de tecnologia del diari han volgut fer un pas més i elaborar un automatisme. Per descomptat, el robot no escriu la notícia. Es limita a agafar fragments prèviament escrits gràcies a un algoritme. Per fer el sudoku, els programadors han tingut en compte els diferents llindars fixats per la UE i l’OMS de concentració de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió. En funció d’això, el robot és capaç d’elaborar una notícia complexa amb un titular informatiu, un subtítol i diversos paràgrafs ordenats. També es tenen en compte els límits previstos per activar el protocol d’episodi de contaminació de l’aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En l'elaboració de l'eina hi estan treballant Isaac Salvatierra, responsable d’Ara Data; Miquel Bernis, cap de meteorologia, i Marc Funollet, del departament de tecnologia de l’ARA, que són els que signaran la notícia.

La capital catalana ha declarat la guerra als cotxes, i abans d’acabar l’any, quan es disparin els nivells de contaminació, prohibirà l’entrada a la ciutat als vehicles més contaminants – els que no disposin de l’etiqueta ambiental que aquestes setmanes ha enviat la DGT a casa–. La mesura serà permanent a partir del 2020. L’ARA s’ha sumat a l’augment de la preocupació per la qualitat de l’aire –la capital catalana ja ha estat advertida diverses vegades per la UE– i ha estat el primer diari català a incorporar les dades de qualitat de l’aire conjuntament amb la informació meteorològica.

L'aire que ens intoxica, comprova-ho carrer a carrer

Al maig farà un any del naixement de l’Ara Data. En tots aquests mesos, l’espai de dades de l’ARA ha entrat a fons en el periodisme de dades. El novembre passat, l'Ara Data va publicar la recaptació de tots els radars de trànsit amb la seva localització a partir d’una petició d’accés a la informació pública prevista a la llei de la transparència. Fins ara, els governs de la Generalitat i de Barcelona s'havien negat a publicar-ne la informació completa. Altres peticions d’accés van treure a la llum tots els retards de Rodalies Renfe, línia a línia, i el cost dels viatges dels consellers i el president de la Generalitat entre el 2010 i el 2015. El juliol passat, el mapa interactiu amb 2.886 incendis forestals de Catalunya va permetre constatar com uns quants incendis són els responsables de tres quartes parts de la superfície forestal cremada a Catalunya. L'Ara Data també ha treballat amb dades obertes, com el mapa interactiu amb el 3.566 accidents de bicicleta a Barcelona entre el 2010 i el 2015. La història més vista és la dels noms dels nadons; la Catalunya dels segle XXI explicada a través de l'onomàstica.

Divendres i dissabte que ve un equip de l’Ara.cat participarà a Madrid al 'hackathon', organitzat pel Global Editors Network i el diari 'El Confidencial'. L'Ara.cat competirà amb els mitjans més innovadors de l'Estat, com 'El País', 'El Mundo', 'El Diario.es' o 'El Español' per desenvolupar en 48 hores un prototipus vinculat a les notícies i el mòbil.