L'acollida de refugiats a Europa, en un mapa interactiu

La campanya 'Casa nostra, casa vostra', que fa pocs dies va omplir el Palau Sant Jordi amb un concert solidari, vol que Barcelona aculli aquest dissabte la manifestació a favor dels refugiats més massiva d'Europa. El manifest denuncia, entre altres coses, que Espanya es va comprometre a rebre 10.772 refugiats i només n'han arribat 1.034. Això suposen 2,2 refugiats per cada 100.000 habitants, una de les pitjors xifres del continent en relació amb la població.

Països molt petits, com Liechtenstein, Luxemburg o Malta ocupen els primers llocs en acollida de refugiats en relació amb la població, però no són els únics que superen de llarg l'estat espanyol. Noruega i Finlàndia, amb cinc milions d'habitants, superen els 20 refugiats per cada 100.000 habitants. Els Països Baixos i Portugal, amb 16 i 10 milions d'habitants, han acollit 13,9 i 9,4 refugiats per cada 100.000 habitants.

Els països més poblats, França i Alemanya, dupliquen les xifres d'Espanya, amb 5,7 i 4,4 refugiats per cada 100.000 habitants, i el Regne Unit també la supera, amb 3,4 refugiats per cada 100.000 habitants. De fet, l'estat espanyol només queda per davant de la República Txeca, Croàcia, Bulgària i Eslovàquia. En xifres absolutes, això sí, Espanya se situa a la vuitena posició.