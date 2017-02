Radiografia dels barracons escolars: quants n'hi ha a Catalunya, on són i per què

Fins a 18.792 alumnes catalans estudien en escoles o instituts públics en mòduls prefabricats. La comarca amb més alumnes és el Gironès, seguit del Barcelonès. Al mapa es pot veure com la distribució és força uniforme per tot el territori. Hi ha 85 centres totalment en mòduls. Un 66% són escoles (56) davant el 44% restant, que són instituts de secundària (29). Aquest curs 2016-17 s'ha superat el rècord d'aules provisionals: n'hi ha 1.010. La xifra ha anat augmentant durant els anys de la crisi. Els barracons, com se'ls coneix popularment, són la part més visible dels dèficits de l'ensenyament públic.

La peculiar evolució demogràfica dels últims anys, amb un repunt per l'arribada d'immigrants i un retrocés sobtat per la crisi, dificulta la planificació escolar i en alguns casos cronifica l'existència dels mòduls. No són només les retallades pressupostàries les que els perpetuen. El boom demogràfic del 2000-2009 alimenta ara la secundària, però té data de caducitat. La caiguda de la natalitat i el fet que marxi més gent del país que no pas n’entri ajudarà a buidar les aules. L a davallada va causar el curs passat el tancament de 55 grups de P-3. Segons els càlculs de l’Idescat, el 2023 hi haurà a Catalunya 59.000 infants de tres anys. El 2012 n’hi havia més de 89.000.

651x191

Ahir el Departament d’Ensenyament va fer públic un acord amb els municipis per crear mòduls provisionals "excepcionals" durant els propers cursos per solucionar la sobredemanda d'alumnes d'institut en certs municipis. Una vegada passin els cursos amb més demanda, es deixaran d'utilitzar els mòduls.

Ara Data ha obtingut el llistat de les escoles situades totalment en barracons i el nombre d'alumnes gràcies a una sol·licitud d'accés a informació pública previst a la Llei de la Transparència. Les dades "es refereixen als centres totalment en mòduls prefabricats dels quals tenim també comptabilitzats els alumnes". A la llista no hi ha els centres que no estan "totalment" en mòduls prefabricats. En la resposta a la sol·licitud, e l director general de Centres Públics de la Generalitat, Lluís Baulenas, aclareix que " no tenim informació de l’ús que fan dels mòduls altres centres no totalment en mòduls, ja que a criteri dels propis centres poden ser utilitzats com a laboratoris, aules de desdoblament, menjadors, etc. i per tant no podem calcular els alumnes afectats".

Barracons o mòduls prefabricats ? La conselleria d'Ensenyament n'hi diu "mòduls prefabricats" però tothom n'hi diu 'barracons'. És habitual que els grups de l'oposició facin servir la paraula per exhibir la falta d'inversions en educació. I també és habitual que quan aquests grups arriben al govern –siguin quins siguin– tornin a fer servir la paraula oficial. "És que ja no són els vells barracons de fa anys, els mòduls d'ara tenen unes prestacions molt superiors", s'excusava fa anys un recent nomenat conseller d'ensenyament per justificar el canvi d'expressió.

De fet, hi ha una gran diferència entre els barracons dels anys 80 amb els que s'estan construint ara. " No tenen a veure amb els que es tenen a l’imaginari col·lectiu", assegurava aquesta setmana la directora de l’Escola La Sagrera, Marta Utset, que dèia sentir-se "gratament sorpresa". Barcelona estrena dilluns tres centres educatius: l’Escola Entença (Eixample) i l’Escola La Sagrera (Sant Andreu), i l’Institut Maria Espinalt (Sant Martí). Tot apunta que s'estaran permanentment barracons. A més, s’han creat dues línies de P3 noves vinculades a l’Escola La Llacuna del Poblenou, que l’any que ve es convertiran en una nova escola en mòduls. "No sabem si sempre serà així, dependrà de la matrícula i de molts condicionants, però garantim que tenen totes les condicions", va assegurar la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, Mercè Massa.

651x366 L'escola Sa Forcanera de Blanes va començar a funcionar l'any 2005 amb barracons (a la imatge). El 2015 van estrenar escola. / CÈLIA ATSET L'escola Sa Forcanera de Blanes va començar a funcionar l'any 2005 amb barracons (a la imatge). El 2015 van estrenar escola. / CÈLIA ATSET

La falta d'espais polivalents és el principal problema dels barracons. Tot i així, els responsables de diverses escoles asseguren que els esforços per "adaptar el projecte pedagògic als espais disponibles" acostumen a suplir els dèficits. Un altre dels problemes és la calor. Quan hi toca el sol, les estructures de xapa metàl·lica dels mòduls poden generar a dins temperatures de més de 30 graus. Això fa difícil mantenir la concentració. També hi ha aspectes positius. A les escoles amb aquestes condicions, alumnes, pares i professors fan més pinya. En un espai d'una sola planta, només sortir del mòdul, et trobes a tothom, explicava la directora d'una escola de Blanes en aquest reportatge: "Tots els nens es coneixen i això crea un sentiment de comunitat que altres escoles no tenen".