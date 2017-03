Els Mossos estrenen portal de dades obertes amb més de 500.000 registres

Els Mossos d'Esquadra fan un pas endavant en la transparència i han obert avui a la ciutadania a través de la web dels Mossos més de 500.000 dades policials actualitzades. Fins ara, la informació policial només era a l'abast dels periodistes quan aquests ho demanaven via departament de comunicació o en les compareixences de premsa periòdiques. El catàleg de dades obertes inclou els delictes coneguts i resolts a nivell d'àrea bàsica policial –no de municipi o barri–, actualitzats cada mes. També hi ha dades de violència masclista o els trasllats penitenicaris. Els arxius són bases de dades que es poden descarregar en formats reutilitzables.

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha assegurat que amb el nou portal la policia catalana entra a la "primera divisió" a nivell de transparència ,amb l'objectiu de millorar l'"eficàcia global" i d'acostar la tasca dels Mossos a la ciutadania. Jané ha assegurat que és un punt de partida i que en els propers mesos s'alliberaran més dades.

Transparència, periodisme i dades obertes

L'explosió de les dades, la capacitat de mesurar-ho i registrar-ho tot, està transformant la nostra societat. També el periodisme. Més enllà de les filtracions massives de WikiLeaks o els papers de Panamà, la principal font d'informació de l'anomenat periodisme de dades són les bases de dades públiques de les administracions. El 2009 Barack Obama va ordenar obrir els arxius de dades del govern dels Estats Units. El mateix any neix el DataBlog del diari britànic The Guardian, pioner i de referència. El 2010 la redacció de ProPublica guanya el primer premi Pulitzer per un treball de periodisme de dades. Els mitjans anglosaxons van molt per davant. Hi té a veure una cultura de la transparència més avançada i també en el propi fet de recollir les dades i processar-les. Als Estats Units es mesura pràcticament tot i es fan estadístiques per tot. Un exemple: un interactiu de The New York Times del 2013 permetia veure en un mapa interactiu les inspeccions per rosegadors i altres animals que havien rebut els restaurants de la ciutat a partir de dades obertes. Abans de reservar taula, un veí de Nova York pot saber si el restaurant del costat de casa ha estat multat p el departament municipal de salut pública. Des del punt de vista policial, diaris com el Chicago Tribune tenen seccions dedicades a explorar les dades de crims geolocalitzades amb tota mena de detalls.

A Catalunya, la llei de la transparència ha marcat un punt d'inflexió perquè obliga les administracions a donar accés a tota la informació pública que disposin –també els arxius de dades–, a excepció de les dades personals protegides per la llei de protecció de dades.

Qualsevol ciutadà –també els periodistes, òbviament– poden fer peticions d'accés a la informació pública. L'ARA ha obtingut algunes informacions com les dades de recaptació dels radars o els retards de Renfe per aquesta fórmula. Però més enllà d'aquesta via passiva, cada cop més administracions públiques de l'Estat estan assumint aquest canvi cultural en la gestió de la informació i estan obrint voluntàriament les seves dades a través dels portals de transparència.

Ara Data, l'espai de periodisme de dades de l'ARA

Les dades obertes del registre d'accidents de la Guàrdia Urbana van permetre elaborar a un equip de l'ARA aquest interactiu amb els 3.566 accidents de bici a la ciutat de Barcelona entre el 2010 i el 2015. L'ARA agrupa totes les notícies basades en dades en el nou espai Ara Data, creat el maig de l'any passat. Un dels principals treballs ha estat aquest reportatge sobre els incendis forestals a Catalunya on es poden veure sobre el mapa 2.886 incendis forestals, des de principis del segle XIX fins al 2015.