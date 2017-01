Home de més de 50 anys d'un país occidental: el perfil de l'assistent al Fòrum Econòmic Mundial

Representants polítics, econòmics i socials es reuneixen des d'aquest dimarts a la ciutat suïssa de Davos per debatre sobre l'economia mundial, amb el focus posat en la responsabilitat política. Una gran majoria dels assistents al Fòrum Econòmic Mundial responen a un perfil molt determinat. Segons les dades publicades per la mateixa organització, el 79% són homes i el 67% són majors de 50 anys.

Els homes d'entre 50 i 60 anys són el grup més nombrós, amb més de 1.000 assistents, seguits dels homes de 60 a 70 anys, amb 521 assistents, i dels homes de 40 a 50, amb 504. Les dones de 50 a 60 anys són el quart grup més nombrós, amb 236 assistents. La mitjana d'edat de les dones és lleugerament més baixa que la dels homes, ja que les de 40 a 50 anys tenen més presència que les de 60 a 70.

El percentatge de dones ha crescut del 18% al 21% respecte l'edició anterior, mentre que el d'assistents menors de 50 anys ha passat del 32% al 33%. El 2016, les dones havien passat del 15% al 18%. Llavors, però, el nombre de dones va créixer i el d'homes es va reduir. Enguany, en canvi, el nombre de places s'ha ampliat de 2.500 a 3.000. Hi ha 175 dones més que l'any passat però també 312 homes més.

Estats Units és el país amb més representació, 836 assistents, seguit de l'amfitrió, Suïssa, amb 301, i del Regne Unit, amb 283. Alemanya ja en té menys de la meitat, 136, mentre que l'estat espanyol ocupa la posició 23 del rànquing amb 24 assistents. Entre la representació espanyola, la proporció de dones és encara més baixa que la mitjana, el 17% del total.

Per grans regions, més del 65% dels assistents són de l'Amèrica del Nord o de l'Europa Occidental, mentre que l'Àfrica no arriba al 4%. A nivell territorial, la diversitat no només no avança sinó que retrocedeix respecte l'any anterior. Els països occidentals tenen encara més pes que el 2016, mentre que els africans en tenen una mica menys.