El País Valencià vol més recursos i regularitzar el deute

El govern de la Generalitat Valenciana té el pròxim dimarts una de les cites més importants per a la seva futura viabilitat econòmica. Després d’anys reclamant l’aprovació d’un nou model de finançament que pal·liï les mancances de l’actual, la Conferència de Presidents del dia 17 serà el primer escenari on es debatrà sobre el nou sistema. Malgrat que l’ordre del dia de la reunió de presidents autonòmics és més extens, el president valencià, Ximo Puig (PSPV), posarà l’èmfasi en aquesta qüestió cabdal per a la supervivència financera del seu govern.

Malgrat saber que serà una primera presa de contacte, la Generalitat Valenciana aspira que el viatge a Madrid no sigui debades. Per això, el principal objectiu de Puig és tornar a València amb un calendari i amb les dates sobre la negociació del nou model de finançament. Un sistema que, d’acord amb el document Bases d’un nou sistema de finançament per a les comunitats autònomes, elaborat pel govern valencià, hauria de tenir tres trams que garantissin els recursos necessaris per als serveis que presten les autonomies. Segons aquesta proposta, el primer tram tindria com a objectiu sufragar tots aquells serveis públics essencials -educació, sanitat i serveis socials- que gestionen les comunitats. El segon seria un tram de suficiència competencial que permetés finançar la resta de serveis no bàsics que gestionen els governs autonòmics i que es finançaria per mitjà de la recaptació dels tributs cedits i participant dels impostos recaptats per l’Estat. El tercer, per la seva banda, seria un tram anomenat d’autonomia que permetria a les comunitats tenir un espai fiscal propi per exercir la seva autonomia financera.

A més de la proposta valenciana per al nou model de finançament, que segurament Puig no podrà explicar amb detall, el president plantejarà la necessitat de pactar amb l’Estat una regularització del deute històric. Això suposaria un reconeixement explícit per part del govern espanyol de l’infrafinançament generat pels successius models i que, segons dades de la Generalitat Valenciana i de la Sindicatura de Comptes, ha suposat un deute que ascendeix actualment a 14.380 milions d’euros. Salva Almenar