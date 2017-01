Abertis paga 490 M€ per créixer a França, el seu primer mercat

Abertis veu com el negoci de les autopistes a Espanya s’acosta a la fi i ja admet que serà molt difícil créixer a l’Estat. Per això ha fet una nova aposta de creixement a l’exterior. La companyia que presideix Salvador Alemany va anunciar ahir que reforça la seva posició a França. Destinarà 491 milions d’euros a comprar la participació de Caisse des Dépots et Consignations a HIT, el hòlding que és propietari del 100% de les autopistes Sanef. Amb aquesta operació, Abertis passarà de tenir un 52,55% de HIT a un 63,07%.

França ja és el primer mercat d’Abertis. Al tancament del tercer trimestre del 2016 el mercat francès aportava el 35% dels ingressos. A Espanya la companyia explota -entre altres vies- l’AP-7 i l’AP-2, que aporten una gran rendibilitat, però les seves concessions s’acaben entre el 2019 i el 2021. Davant l’acabament d’aquests contractes, la companyia no ha deixat de reforçar el negoci exterior. A França va allargar el 2015 les concessions a canvi d’invertir 594 milions. Durant el 2016 va entrar a Xile, amb una inversió de 950 milions d’euros; va allargar 10 anys les concessions de Puerto Rico, invertint 88,5 milions; va reforçar-se a la brasilera Arteris amb 68 milions, i va tornar a Itàlia amb la compra per 594 milions d’A4 Holding. I al gener Abertis ha posat un peu a l’Índia amb la inversió de 128 milions en dues autopistes.

Fa menys d’un mes Salvador Alemany assegurava que a Espanya cal definir un nou model per a l’explotació de les vies d’alta capacitat. L’empresa destacava ahir que França té un marc concessional estable i aposta per la col·laboració público-privada que permet “futurs acords amb el govern per a noves inversions a canvi d’estendre la durada de les concessions o amb increments de tarifa”.

La companyia catalana, de la qual és vicepresident i conseller delegat Francisco Reynés, incrementarà el seu benefici net el 2017 en 30 milions d’euros amb aquesta operació a França, malgrat que augmenta l’endeutament en 491 milions.

Sortida d’OHL

D’altra banda, la constructora OHL va anunciar ahir la col·locació accelerada del 2,5% d’Abertis que li quedava, valorat en uns 336 milions. La constructora controlada per la família Villar-Mir va arribar a tenir el 19% d’Abertis.