Abertis no contempla cap allargament de la concessió de l'AP-7 i l'AP-2

Abertis veu pràcticament impossible mantenir la concessió de les seves principals autopistes a Catalunya, l'AP-7 i l'AP-2, un cop finalitzi la concessió entre els anys 2019 i 2021.

El president de la companyia, Salvador Alemany, ha estat clar aquest dilluns en un trobada prèvia a la junta d'accionistes que es celebra a Barcelona. "No ho contemplem", ha reblat el directiu.

La proximitatde la fi de les concessions ha planat durant tota la trobada amb la premsa. Alemany ha descartat un allargament de les concessions, com s'havia fet altres vegades, argumentant que "no seria desitjable" l'efecte social que això comportaria, "que cap polític voldria acceptar", i fins i tot ha indicat que no interessaria a les concessionàries.

De fet, el president d'Abertis fins i tot ha descartat un possible allargament de la concessió Comin a solució del litigi que manté la companyia amb el ministeri de Foment, que la companyia ha guanyat en primera instància al Tribunal Superior de Madrid que ha reconegut que el ministeri hauria d'indemnitzar a l'empresa amb gairebé 1.500 milions d'euros.

No obstant això, Alemany s'ha alineat amb el president de la patronal de les grans constructores, Seopan, Julián Núñez, per demanar un nou model de vies d'alta capacitat a l'Estat, amb un pagament per ús i armonitzat en tot el territori.

"Estem d'acord amb ells", ha dit Alemany, que ha assegurat que Espanya "es una illa en el marc europeu" i ha recordat que a França, per exemple, el 80% de les vies d'alta capacitat són de pagament i fins i tot a Portugal es va posar peatge a les autovies que eren gratuïtes.

"El venciment de les concessions obliga a que s'hagi de replantejar el model per al futur", ha indicat el president d'Abertis, que ha destacat que en un moment de restriccions pressupostàries es difícil que totes les vies d'alta capacitat siguin gratuïtes.

Més inversions

Malgrat veure difícil allargar les concessions a Espanya, Abertis continua invertint per allargar la vida mitjana de les seves autopistes a tot el món.

En aquest sentit, el vicepresident i conseller delegat, Francisco Reynés, ha destacat que el 2010 les concessions tenien una vida mitjana de 20 anys i, 7 anys després, han aconseguit allargar-la fins als 24 anys.

Això s'ha fet bàsicament amb inversions a l'estranger, fins al punt que el negoci a Espanya només representa un 26% dels ingressos de la companyia, mentre França suposa ja el 34%.

Reynés ha destacat la seguretat jurídica a França, cosa que ha portat a la companyia a reforçar-se en aquest mercat fins a arribar a tenir el 90% de la filial francesa Sanef. A més, la companyia és present també a Itàlia, el Brasil, l'Argentina, Puerto Rico, Xile i la Índia.

Per seguir creixent i allargant la vida mitjana de les concessions, Reynés ha indicat que continuaran les inversions, que el 2015 van pujar a 1.000 milions d'euros, el 2016 van augmentar fins a més de 2.600 milions i enguany espera superar els 3.400 milions