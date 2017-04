Abertis es reforça a França enmig dels rumors d'opa de la italiana Atlantis

Abertis augmentarà fins a gairebé el 95% la participació en la seva filial d'autopistes franceses Sanef després d'aconseguir un acord per adquirir una participació addicional a FFP Invest d'un 5,10% en el Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef. L'operació comportarà una sortida de caixa d'Abertis de 238 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la companyia que presideix Salvador Alemany.

Els últims mesos Abertis ha anat augmentant la seva participació a Sanef, mitjançant HIT, per obtenir més negoci a França, que ja és el seu primer mercat, per davant d'Espanya. L'operació s'ha produït en un moment en el qual els mercats estan pendents d'una possible oferta d'adquisició (opa) de la italiana Atlantia per Abertis.

Al tancament del 2016 Abertis tenia un 52,55% de Sanef. La seva posició l'ha anat reforçant comprant participacions als socis minoritaris. Al gener va comprar un 10,52% a Caisse de Dépots et Consignations per 491 milions d'euros.

Posteriorment, a començaments de març, Abertis va comprar la participació d' Axa, per quasi 800 milions, i a finals del mateix mes va adquirir gairebé un 10% de la companyia francesa a Predica per 450 milions d'euros, amb la qual cosa va arribar al 90% de la filial. Amb l'adquisició anunciada aquest divendres, Abertis ja té el 95% de Sanef després d'haver invertit quasi 2.000 milions d'euros en 4 mesos.

En termes financers, i atès que HIT es consolida globalment en els comptes d'Abertis, l'adquisició d'aquest 5,10% addicional impactarà principalment en el benefici net del grup, amb un increment de 15 milions d'euros en els comptes del 2017. El deute net s'incrementarà l'equivalent a la sortida de caixa, és a dir, 238 milions.



L'operació incrementa la durada mitjana de les concessions del grup i assegura més flux de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar la finalització d'algunes concessions els pròxims anys a Espanya, especialment l'AP-7 i l'AP-2.

Abertis no preveu l'allargament de la concessió de l'AP-7 i l'AP-2Abertis, com va recordar el seu president en l'última junta d'accionistes, reforça la seva estratègia de creixement a aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i una clara voluntat d'apostar per la col·laboració publicoprivada en el sector de les autopistes.

En aquest sentit, segons el grup, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur a través d'acords amb el govern per a noves inversions a canvi de l'extensió de la durada de les concessions o a través d'increments de tarifa, en línia amb els aconseguits els últims anys (Paquet Vert, Plan Relance).

Abertis és a França des del 2006 a través de HIT, que controla el 100% de Sanef. Opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d'autopistes al nord-oest de França, Normandia i Aquitània, que representen el 22% del total d'autopistes de peatge del país.

La xarxa de Sanef cobreix 5 de les 7 rutes d'accés a la regió de París, així com les rutes que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit.

França és el mercat més gran d'Abertis, amb una aportació del 34% del total d'ingressos (1.658 milions d'euros) i del resultat operatiu abans d'impostos, amortitzacions i depreciacions (1.112 milions d'euros) el 2016.