Arrenca la campanya de la renda: què et cal saber?

La campanya per presentar la declaració de la renda del 2016 arrenca aquest dimecres amb novetats com la desaparició del programa d'ajuda Padre. A partir d'avui, els contribuents espanyols tenen fins al 30 de juny per presentar l'esborrany a Hisenda. T'expliquem les claus principals perquè puguis sobreviure a la declaració d'aquest any sense maldecaps.

Com s'ha de demanar l'esborrany? Com a principal novetat, aquesta campanya de la renda elimina de manera definitiva el programa d'ajuda Padre, que fins ara servia per demanar l'esborrany de manera telemàtica. Aquest era un programa que s'havia d'instal·lar a l'ordinador del contribuent i obligava a l'administració actualitzar-ne la versió cada campanya. Aquest any, però, el sistema serà substituït per la Renda Web, que permetrà accedir-hi des de la seu electrònica de l'Agència Tributària i estarà disponible des de mòbils i tauletes. La Renda Web ja es va posar en marxa l'any passat per a les declaracions més senzilles, les que estan exemptes d'activitats econòmiques, i aquest any s'obrirà a tots els contribuents.

El puc demanar presencialment? Encara que Hisenda hagi actualitzat la via per fer la declaració de la renda des de casa, l'Agència Tributària encara permet que els contribuents la facin de manera presencial, demanat cita amb un assessor de l'administració perquè ens ajudi en persona. A més, també pots tramitar l'esborrany per telèfon al número d'assistència 901 200 345 o 91 535 68 13, de dilluns a divendres de les 9h a les 19h, en el cas de les rendes més habituals (nòmina, interessos i habitatge en propietat).

Quines són les dates límit per fer tots els tràmits? La campanya per declarar l'IRPF començarà aquest 5 d'abril i s'allargarà fins al proper 30 de juny. Tot i així, si l'ingrés de la declaració es vol rebre a través de domiciliació bancària la data límit per entregar l'esborrany serà el 26 de juny- En el cas de la declaració presencial es podrà demanar cita a partir del 4 de maig i fins al 29 de juny. El dia 11 de maig ja es permetrà modificar i confeccionar els esborranys a les oficines físiques de l'Agència Tributària.

Qui ha de declarar? Els que tinguin uns rendiments íntegres per sota de 22.000 euros no estan obligats a declarar si aquests ingressos són d'un sol pagador. Si hi ha més d'un pagador, la suma dels ingressos del segon i els següents no pot superar els 1.500 euros. També estan obligats a declarar els que, amb rendes del treball inferiors als 22.000 euros, s'apliquin deduccions per inversió en habitatge, comptes d'estalvi empresa, doble imposició internacional i reduccions de la base imposable per aportacions a plans de pensions, mútues de previsió social, plans de previsió assegurats, o patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

Quines novetats fiscals hi ha aquest any? Durant aquesta campanya el protagonisme se'l queda el canvi de format de l'esborrany per internet, ja que no hi haurà gaire novetats fiscals. Tot i així, hi ha modificacions recents que encara caldrà recordar aquest any. Per exemple, encara que la desgravació per lloguer va desaparèixer per a tots els que van signar el contracte a partir del 2015, els que l'han prorrogat o renovat amb les mateixes condicions encara s'hi podran acollir.