Bankia es fusionarà amb Banco Mare Nostrum

El FROB, el fons estatal pel rescat de la banca, ha anunciat aquest dimecres la fusió de Bankia i el Banco Mare Nostrum (BMN) per optimitzar la recuperació de les ajudes públiques que Espanya va injectar per salvar totes dues entitats. Segons ha explicat Bankia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV), aquesta operació permetrà que totes dues comencin el procés de desinversió estatal.

En el comunicat, el banc resultant de la fusió de les fallides Caja Madrid i Bancaixa, entre d'altres entitats d'estalvi, explica que el seu consell d'administració estudiarà l'operació a través d'un anàlisi independent. De fet, el banc assegura que encara no s'ha pres cap decisió i que no existeix un acord concret per concretar les condicions de la fusió.Per completar la fusió caldrà l'aprovació dels consells d'administració de totes dues entitats i les seves juntes d'accionistes.

D'altra banda, el FROB ha explicat que ja va començar a explorar aquesta possibilitat el passat 28 de setembre i que ha decidit tirar-la endavant després de plantejar totes les opcions per recuperar les ajudes públiques. El fons estatal ha pres la decisió en base a dos estudis encarregats a AFI

i Société Générale.

Aquests documents apunten que el FROB només hauria aconseguit 690 milions d'euros per la venda individual del 65% que controla del BMN, una entitat a la qual va injectar 1.645 milions d'euros durant el rescat bancari el 2013. En canvi, la fusió de totes dues entitats afegiria un valor estimat de 401 milions d'euros, segons l'anàlisi d'AFI. Bankia va ser l'entitat que va rebre més ajudes públiques durant el rescat, amb una injecció de 22.424 milions d'euros.

El govern espanyol, a través del ministre d'Economia Luis de Guindos, ja havia avisat que fusionaria Bankia i BMN si no hi havia interès per part dels inversors en la subhasta d'aquesta última entitat. De fet, l'executiu de Mariano Rajoy havia allargat la privatització de Bankia ( l'Estat espanyol encara en té el 65% del capital) fins a finals del 2019 a l'espera d'una solució per desfer-se de la seva participació.