CaixaBank obre una etapa amb BPI

"Hem passat de ser el primer banc d'Espanya al primer de la Península Ibèrica". Amb aquestes paraules ha celebrat aquest dijous Jordi Gual, president de CaixaBank, la posició assolida per l'entitat catalana després de l'opa sobre la majoria d'accions del portuguès BPI.

En la que ha estat la seva primera junta general d'accionistes com a president (va accedir al càrrec l'estiu passat en substitució d'Isidre Fainé), Gual ha tret pit per la situació del banc català. Ha recordat "la fortalesa comercial" del banc, líder en oficines a Espanya, i ha assenyalat que suposa un "avantatge competitiu per augmentar presència i quotes de mercat fins i tot en un entorn ple de dificultats".

En relació amb BPI, Gual ha assenyalat que és la 80a adquisició de la història d'un banc que és el primer a Espanya en actius i clients. L'entitat catalana suma 14 milions de clients a Espanya i de la mà de BPI arribarà a un volum de negoci de 564.000 milions d'euros al conjunt de la Península Ibèrica. Gual ha assegurat que BPI és un banc "solvent i ben gestionat".

En referència al banc portuguès, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afegit que en dos mesos es començaran a aplicar les noves operatives i que es podran complir "còmodament" les "sinergies" (estalvis de costos) de 120 milions d'euros.

Optimisme amb l'acció

Gual ha parlat en la seva intervenció del delicat tema del preu de l'acció del banc. El financer ha recordat que els títols estan en plena recuperació i que en els primers mesos d'aquest any ha pujat un 28%, 11 punts per sobre de la mitjana del sector.

Gual també ha assegurat que l'any passat la rendibilitat de l'acció va ser del 3,6%, per sobre de la mitjana del sector a Espanya i a Europa.

Uns mesos després que el banc rebaixés la seva previsió de rendibilitat sobre actius (ROTE) de l'entorn del 12-14% fins al voltant del 10%, Gual ha apuntat que s'arribarà a l' entorn del 9-11% de rendibilitat durant l'any 2018.