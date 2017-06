Casa Ametller entra en la restauració amb la compra dels restaurants Green Vita

El grup català Casa Ametller es passa a la restauració. La companyia, fundada pels germans Jordi i Josep Ametller, ha anunciat que ahir van tancar l'acord per comprar els dos restaurants Green Vita, situats al centre comercial Diagonal Mar i a l''outlet' de Viladecans. Josep Ametller ha explicat en un dinar amb empresaris que l'objectiu és obrir "fins a 10 establiments aquest any".

Per aconseguir aquesta ràpida expansió, Ametller ha matisat que, a diferència del que fan amb les seves botigues, els restaurants creixeran en un 60 o 70% a través de franquícies. Aquesta nova línia de negoci estarà separada del negoci tradicional, i els germans fundadors no descarten l'entrada de més capital o nous inversors.

Aquesta no és l'única novetat que Casa Ametller té prevista per a aquest 2017. Aquesta marca de menjar saludable també vol actualitzar-se amb dues noves botigues emblemàtiques a Barcelona, una al barri de Gràcia i l'altra al Poblenou.

La botiga de Gràcia serà la més semblant a les actuals, però inclourà una part de menjar saludable per emportar-se: "Seran plats amb un màxim de tres dies de vida útil, perquè el tercer dia baixen molt els nivells organolèptics", ha explicat Josep Ametller. L'objectiu d'aquest establiment serà acostar-se a un públic més jove. "Ens hem adonat que els nostres consumidors són bàsicament famílies, i amb aquest 'grab and go' volem atrapar també els solters, els joves 'millennials', per seduir-los i que després quan tinguin família es quedin", ha explicat Ametller.

Al Poblenou el grup vol establir la seva primera 'flagship store': serà una botiga gran, d'uns 1.000 metres quadrats, on "els clients també podran gaudir d'experiències", com una zona de relax o una zona per a nens. L'objectiu d'aquest establiment és "fer créixer la marca", segons ha explicat el fundador de la companyia.

Per aconseguir-ho, a banda dels restaurants i les botigues, Ametller també té previst entrar als menjadors escolars, amb uns 15.000 menús al dia. Pel que fa a l'expansió de botigues, continuarà centrada a Catalunya (actualment tenen 88 establiments), com a mínim els pròxims cinc anys: "Creiem que hi ha espai ben bé per a 150 botigues i no farem experiments estranys mentre tinguem recorregut aquí", ha assegurat Ametller.

Amb aquests plans per al 2017, el grup català espera arribar als 200 milions d'euros de facturació. L'any passat en va aconseguir 160 milions i el 2015 116 milions. Actualment aquesta companyia catalana té 1.500 hectàrees de conreu i 1.500 treballadors.