Els catalans han d'estalviar sis anys més que la mitjana espanyola per comprar una casa

Els catalans necessiten de mitjana estalviar 6 anys anys més que el conjunt dels espanyols per comprar un immoble. Així ho indica un estudi que publica aquest dimarts la web d'estalvis Kelisto.es.

En concret, a Catalunya es necessiten 38 anys per aconseguir el coixí necessari per afrontar l'operació de compra d'una casa, mentre que al conjunt d'Espanya se'n necessiten 32. Per elaborar aquest estudi s'ha tingut en compte el preu mitjà de cada habitatge, el salari mitjà anual dels habitants de cada comunitat i les condicions dels bancs a l'hora de demanar un préstec.

Abans de la crisi immobiliària les entitats bancàries oferien préstecs que cobrien tot el valor de la llar. Ara, però, les hipoteques que s'ofereixen permeten -de mitjana- cobrir un 77% del valor de taxació de l'immoble, segons Kelisto.es. L'estudi determina que el 23% restant l'ha de cobrir el consumidor. A aquest percentatge se li afegeix un 10% del preu de la llar, necessari per fer front als costos inicials (notaria, impostos o formalització del registre).

Segons indica l'informe, el preu mitjà d'un habitatge a Catalunya és de 191.528,20 euros. La xifra d'estalvi que el consumidor necessita arriba als 63.204,31 euros (el 33% del preu de l'immoble). Tenint en compte que el salari mitjà anual de Catalunya és de 16.490 euros i que cada habitant es guarda un 10% del salari cada any, es trigarien 38 anys a aconseguir el coixí esmentat.

A Barcelona s'ha de tenir més paciència

De les quatre províncies catalanes, Barcelona és la que ha de ser més pacient. L'estudi determina que són 44 els anys que un barceloní ha d'estalviar per afrontar aquesta operació. En segona posició hi ha els habitants de la província de Girona, que han d'estalviar 32 anys (la mitjana d'Espanya), mentre que a Tarragona i Lleida aquests temps es redueixen a 26 i 22 anys respectivament.

En el conjunt d'Espanya, Catalunya ocupa la quarta posició de la llista. Per sobre hi ha les comunitats de Madrid (50 anys), el País Basc (45 anys) i les Illes Balears (44 anys). D'altra banda, els habitants d' Extremadura i Castella-la Manxa, les comunitats on el temps és el més reduït, han d'estalviar durant 20 anys. La província on menys pacient s'ha de ser és Terol (Aragó), els residents de la qual només han d'estalviar durant 15 anys.