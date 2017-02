Catalunya pren el lideratge a Madrid en la creació d'empreses a Espanya

Catalunya és la comunitat líder en creació d'empreses i pren aquesta posició a Madrid, que exercia el lideratge des del 2007. Segons les dades publicades aquest dimarts per l' Institut Nacional d'Estadística (INE), durant l'any 2016 es van crear a Catalunya un total de 21.781 societats mercantils, de les quals 93 van ser societats anònimes i 21.584, societats limitades.

Al conjunt de l'Estat es van crear 101.071 societats. Després de Catalunya, les comunitats on es van crear més empreses van ser Madrid, amb 19.946; Andalusia, amb 16.687, i el País Valencià, amb 11.153 societats.

El lideratge de Catalunya es produeix després d'un any de fort creixement. El nombre de societats mercantils creades va augmentar un 15,3% el 2016, mentre que en el conjunt de l'Estat l'augment va ser del 6,8%. En el cas de Madrid, no hi va haver variació respecte a l'any anterior.

En clau de demografia empresarial, l'evolució de Catalunya no destaca només per l'elevat nombre de creació d'empreses, sinó també per una disminució en la destrucció. Durant el 2016 a Catalunya es van dissoldre 2.064 societats mercantils, un 9,6% menys que l'any anterior. A tot Espanya es van dissoldre 21.207 societats, un 2,2% més que l'any anterior. Destaca Madrid, on mentre no creix el nombre d'empreses creades, augmenta un 9% el nombre societats dissoltes, fins a les 5.781 en total.

Capitalització

No obstant això, les dades de l'INE demostren un teixit empresarial amb més pimes a Catalunya que a Madrid, i amb un consum de capital menor. Així, mentre a Catalunya es van constituir 93 societats anònimes, a Madrid van ser quasi el doble, 182 societats. I mentre el capital subscrit per les noves empreses de Madrid va pujar a quasi 1.896 milions d'euros, a Catalunya, malgrat crear-se més empreses, el capital subscrit va ser inferior, de 950,5 milions.

De fet, el capital mitjà de les noves empreses a l'Estat és de 62,3 milions d'euros. Però mentre Madrid ocupa el segon lloc, amb 95,1 milions –només té al davant les Balears, amb 139 milions de mitjana per cada empresa–, Catalunya ocupa el tretzè lloc, amb 43,6 milions de mitjana per cada empresa.

Catalunya no superava Madrid en nombre de societats constituïdes des de l'any 2006, abans de la crisi, quan a Catalunya es van constituir 27.827 empreses i a Madrid, 27.618 societats. Des d'aleshores, la comunitat madrilenya va prendre a Catalunya el lideratge, que va mantenir fins al 2015, quan a Madrid es van constituir 20.051 societats i a Catalunya, 18.859, però el 2016 la tendència ha canviat i ha tornat a posar al capdavant Catalunya.

En canvi, en el nombre de societats dissoltes, Madrid sempre n'ha tingut més que Catalunya i, a més, la diferència s'ha anat incrementant. Així, el 2006 a Catalunya es van dissoldre 1.483 societats, i a Madrid, 1.821, és a dir, 338 més. En canvi, el 2016 a Catalunya se'n van dissoldre 2.319, mentre que a Madrid en van ser 5.356, per tant, 3.037 més.

Malgrat que l'INE no ofereix informació detallada per sectors, en el conjunt de l'Estat el comerç és el que va aportar més noves empreses (23,1%), seguit de la construcció (14,8%) i l'hostaleria (10,8%). El sector que va perdre més empreses va ser també el comerç (20,85), seguit de la construcció (18,3%) i la indústria i energia (12,3%).