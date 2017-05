Catalunya duplica en un any les famílies que es declaren insolvents

Entre el gener i el març del 2017 fins a 81 famílies catalanes es van declarar insolvents. Es tracta de la dada més alta registrada en un trimestre de tota la sèrie històrica i duplica la xifra del mateix període de l’any passat. Encara que els concursos de creditors per a persones físiques són una proporció minoritària, ja representen un 28% del total de processos. Aquest increment també es va repetir en menor mesura a Espanya, amb un total de 263 llars insolvents fins al març, un 43% més que al primer trimestre del 2016. Catalunya va ser la comunitat autònoma on més persones físiques es van declarar en concurs de creditors i representa un 30% del total de l’Estat, seguida del País Valencià, amb 44 casos (pràcticament la meitat que a Catalunya), i Madrid, amb 24 procediments.

¿A què es deu aquest augment tan sobtat? Segons José García Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, aquest mecanisme no era fins ara una sortida habitual per a les famílies amb tràngols econòmics. L’acadèmic recorda que l’aprovació el 2015 de la llei de segona oportunitat, inclosa dins la llei concursal espanyola, ha accelerat l’augment del nombre de persones físiques que es declaren insolvents. “Aquest canvi normatiu ha provocat un efecte novetat, ja que abans aquest procediment es reservava pràcticament només per a les empreses en bancarrota”, explica García Montalvo. Joan Tugores, catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona, coincideix que la normalització d’aquesta via és el que explica que aquests casos s’hagin duplicat l’últim any.

Així doncs, la llei de segona oportunitat planteja que particulars i autònoms es deslliurin dels deutes quan els ofeguin. La normativa estableix algunes condicions per acollir-s’hi, com ara que la persona no hagi comès un delicte de frau i que el deute no sigui superior a cinc milions d’euros. A més, exclou alguns dels deutes més habituals en l’economia domèstica, com els hipotecaris o els que es contrauen amb Hisenda o la Seguretat Social. És per això que organitzacions com l’Associació de Treballadors Autònoms consideren que la normativa és “una oportunitat perduda” perquè els deutes deixin de perseguir algú tota la vida.

Montalvo opina que encara no s’han pogut observar les conseqüències de la llei i que caldrà veure si la seva aplicació ha ajudat a fer que aquestes famílies puguin gaudir realment d’una segona oportunitat.

Cauen els concursos a empreses

Aquest increment dels processos concursals per a les famílies coincideix amb una altra tendència: el descens dels concursos de creditors per a empreses, que van caure un 10% a Catalunya en l’últim any. El primer trimestre del 2017 se’n van registrar 206, en comparació amb els 231 del mateix període de l’any passat. A Espanya, però, les empreses en concurs es van reduir en només un 2,7%, fins als 1.056 procediments.

Per a Montalvo, la caiguda dels concurs de creditors a empreses s’explica per la recuperació econòmica, ja que els primers anys de crisi ja es van emportar la majoria d’empreses en fallida, mentre que ara la tendència se suavitza.

LES CLAUS

1. Per què augmenten les famílies catalanes que es declaren insolvents si l’economia millora?

El primer trimestre els casos en què una persona física es va declarar insolvent es van duplicar fins a 81, la xifra més alta en un trimestre de tota la sèrie històrica. Els experts afirmen que aquest repunt es deu a l’aprovació el juliol del 2015 de la llei de segona oportunitat, una normativa que obre la porta dels concursos de creditors als particulars i autònoms.

2. ¿Aquesta tendència es repeteix a Espanya?

Mentre que a Catalunya la xifra es va duplicar, a Espanya aquests casos van augmentar un 43% l’últim any, fins a situar-se en 263 llars insolvents. De fet, Catalunya va ser la comunitat autònoma que va registrar més casos fins al març i representa un 30% del total espanyol.

3. En què consisteix la llei de segona oportunitat?

Aquesta normativa pretén equiparar els concursos de creditors per a empreses amb els de particulars i autònoms. Per això permet deslliurar-se dels deutes, amb algunes condicions com ara que la persona no hagi comès un frau o administració deslleial o que el deute no superi els cinc milions d’euros. A més, exclou els passius amb Hisenda i la Seguretat Social o els hipotecaris.

4. Per què els concursos de creditors a empreses sí que cauen?

El primer trimestre de l’any, els concursos de creditors a empreses catalanes van caure fins a un 10% respecte al mateix període de l’any passat. Segons el catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, aquesta tendència a la baixa es pot atribuir a la recuperació econòmica, ja que l’inici de la crisi ja es va emportar la majoria d’empreses en fallida.