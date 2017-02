Catalunya necessita 16.000 empreses més per reduir l'atur al 7%

La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que Catalunya necessitaria crear unes 16.000 noves empreses els pròxims quatre anys perquè la taxa d’atur se situés per sota del 7%, és a dir, al nivell d’abans de la crisi. Són les conclusions de l’informe La contribució del sector empresarial català al creixement econòmic i al benestar social. El president d’aquesta institució, Miquel Valls, va explicar ahir que l’escenari ideal passa perquè aquestes empreses noves tinguin una dimensió mitjana una mica superior a l’actual, preferiblement de 8,9 treballadors -ara la mitjana és de 8,7 assalariats-. Això permetria crear ocupació a un ritme del 2,1% anual, que es traduiria, segons l’informe, en uns 200.000 nous llocs de treball entre el 2017 i el 2020.

L’estudi remarca que entre el gener del 2008 i el gener del 2016 l’economia catalana va perdre més de 42.800 empreses amb assalariats, i va passar de tenir 304.529 empreses al principi del període a 261.697 al final. A més, també constata que la destrucció del teixit empresarial va ser més intensa en el cas de les companyies petites i mitjanes.

Per augmentar la productivitat, la Cambra calcula que el sector empresarial català hauria d’invertir un total de 116.000 milions d’euros durant el període 2017-2020 (al voltant de la meitat del PIB català) per tenir un creixement mitjà de la productivitat per ocupat del 0,4% cada any. En aquest sentit, Valls va advertir ahir que és important “eliminar barreres” de tipus normatiu que actualment dificulten que les empreses guanyin dimensió.

L’informe també posa l’accent sobre els salaris. La Cambra assenyala que fins ara l’augment de la productivitat no s’ha traduït en els salaris reals i proposa que els pròxims anys les retribucions també augmentin. Això sí, sempre vinculades a la productivitat.