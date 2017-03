Catalunya demana el 35% de les patents espanyoles

Catalunya és la primera regió de l’Estat que més patents va sol·licitar al 2016, un 35,1% del total de demandes. El país manté el seu lideratge amb un augment del 6,6% respecte l’any anterior i augmenta la diferència respecte Madrid, la segona del rànquing. Així ho indica en el seu informe anual la Oficina Europea de Patents.

L’empresa que més patents va sol·licitar, un total de 30, va ser la catalana Laboratoris del Doctor Esteve, especialitzada en medicaments. La segueix el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) (29 sol·licituts), Telefónica (26), Repsol i la Universitat Autònoma de Barcelona, ambdues amb 20.

Catalunya, que representa el 19% de l’economia espanyola, va registrar un total de 547 patents al 2016 de les 1.558 que es van demanar en el conjunt de l’Estat, front a les 515 de l’any anterior. Així, el país es distancia de la resta de comunitats autònomes: Madrid és la segona del rànquing amb 321 patents, però en un any ha patit un descens del 11%, seguida del País Basc (209, però amb un augment del 8,9%), València (116 però que conté el major repunt de tot l’Estat amb un 17,2%) i Andalusia amb 103 patents.

Catalunya, líder de patents a l’Estat

Tot i així, els resultat globals a Espanya són modestos i està molt lluny de medir-se amb les grans economies. De les 159.353 sol·licituts que va rebre la Oficina Europea de Patents en el 2016, l’Estat només representa un 1% del total, front al 25% dels Estats Units, el 16% d’Alemanya i el 13% del Japó.

El nombre de sol·licituts provinents de l’Estat van augmentar un 2,6%, el tercer que més creix per darrere de Bèlgica i Itàlia, però la proporció respecte a la població és una de les més baixes dins de les 30 economies més avançades del món: només 32 peticions per cada milió d’habitants.

Espanya es troba a la cua de sol·licituts, en el lloc número 27 de 30 en proporció amb el número d’habitants. A més, no hi ha cap empresa espanyola en la llista de les 50 empreses que van registrar un major nombre de patents. Els sectors que més patents van sol·licitar va ser el transport i els productes farmacèutics, un 8% del total, seguit de la biotecnologia i enginyeria civil, un 6%. Això sí, l’Estat ha pogut augmentar el nombre de patents acceptades, un total de 752, que representa un augment del 47%.

A la banda contrària d’Espanya es troba Suïssa amb 892 sol·licituts per cada milió d’habitants, Països Baixos (405), Suècia (360), Dinamarca (334) i Finlàndia, amb 331. En la classificació d’empreses globals que més patents han registrat segueixen sent les tecnològiques, liderades per la holandesa Phillips (2.568 sol·licituts), seguides pel gegant xinès Huawei (2.390), i les sud-coreanes Samsung (2.316) i LG (2.313).

Els baixos resultats d’Espanya en patents tenen una relació amb els recursos que es destinen a R+D: l’Estat és un dels països que menys destina en aquesta àrea. Segons dades de la OCDE, hi dedica només un 1,24% del pressupost, tot i que des del govern espanyol asseguren que existeix el compromís d’arribar al 2% (front al 3% que demana la Comissió Europea). Segons Francisco Marín, director del Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial, organisme públic que fomenta la recerca i innovació, part del “problema” és que a Espanya no s’innova més perquè la majoria de R+D es troba en mans de les PIME, amb menys recursos, a diferència de la resta d’Europa que es concentra en les grans companyies.