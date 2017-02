Cellnex va guanyar 40 milions el 2016, un 38% més

Cellnex Telecom tanca un any amb més creixement i més internacional. L’empresa gestora d’infraestructures de telecomunicacions i antiga filial d'Abertis va guanyar 40 milions d'euros el 2016, un 38% més sense tenir en compte els efectes per canvis fiscals a Itàlia de l'exercici anterior. El benefici d'aquest any hauria caigut un 16,7% si no s'hagués neutralitzat l'impacte positiu de 19 milions d'euros que va rebre l'empresa per la modificació de l'impost de societats italià.

La companyia va ingressar fins a 707 milions d'euros l'any passat, un 15% més respecte els 613 milions que va facturar el 2015. Aquest salt també es va notar en l'ebitda (el benefici abans d'impostos, interessos, amortitzacions i d'altres), que va créixer un 23% fins als 290 milions d'euros. Segons ha explicat el conseller delegat de la companyia, Tobías Martínez, durant la presentació de resultats, aquest efecte explica "el sòlid creixement orgànic" de Cellnex gràcies a la diversificació de mercats, tant a nivell de clients com de negocis.

En aquest sentit, l'empresa té molt clar que el seu negoci se centra en els serveis de telecomunicacions a les operadores de telefonia, a través de les seves infraestructures, que ja representen un 62% dels seus ingressos. D'altra banda, el negoci de les senyals de ràdio i televisió suposa un 27% del negoci de Cellnex. Tot i així, Martínez ha assegurat que l'empresa no descarta aquest mercat per l'auge de plataformes de continguts audiovisuals com ara Netflix o Wuaki.tv, que comencen a guanyar quota a les operadores tradicionals que emeten per satèl·lit.

En l'últim any, Cellnex ha passat d'operar a dos països diferents a fer-ho a cinc. De fet, la companyia ja té la meitat del seu negoci fora d'Espanya. A principis de febrer l'empresa va reforçar la seva aposta pel mercat francès, amb una inversió de 854 milions d'euros per comprar fins a 3.000 torres de telefonia de l'operador francès Bouyges. Actualment l'empresa té un endeutament de 1.500 milions d'euros que els permetrà tenir "flexibilitat de finançament" de cara al futur i una capacitat de 1.800 milions d'euros per a futures inversions.

Possibles compres

L'empresa no ha concretat quines inversions farà durant el 2017, però ha avisat que està avaluant la compra de 2.500 torres a l'operadora suïssa Sunrise. Aquesta companyia va revelat el gener passat que buscava comprar per un paquet que estaria valorat en 500 milions de francs (470 milions d'euros). Això suposaria entrar en un mercat nou per a la companyia, que ja té actius a Espanya, Itàlia, França, Holanda i el Regne Unit.

Pel que fa al Brexit, Martínez ha explicat que aquest escenari no suposa cap "fre" per a l'empresa al mercat britànic i que si no s'hi inverteix més en aquest mercat és perquè no es troben les oportunitats adequades. "No cal exagerar, ens continua interessant. Això no és el fre", ha explicat el conseller delegat durant la roda de premsa.