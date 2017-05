Ciments Molins invertirà 350 M€ per augmentar la producció

El grup Ciments Molins té previst invertir 350 milions d’euros fins al 2019 per incrementar la producció. Les inversions aniran en una gran part a països emergents, on Molins té la principal font de negoci. Segons les dades que va presentar ahir el conseller delegat de la companyia, Julio Rodríguez, Espanya només aporta el 20% de la capacitat instal·lada de la companyia, el 30% dels ingressos i el 6% del benefici brut operatiu (ebitda).

El conseller delegat de la companyia va indicar que espera una millora de la situació del mercat espanyol, malgrat que l’obra pública continua en mínims i va descartar ajustaments de plantilla. És més, la millora de l’obra privada, com el magatzem logístic d’Amazon al Prat i altres, han impulsat la creació d’ocupació i el grup ha contractat mig centenar de persones, bàsicament a través de les filials de formigó Promsa i de prefabricats Precon. Les inversions anunciades ahir són per al creixement orgànic i, malgrat que la companyia no té a la vista cap operació concreta d’adquisició, tenen “el radar del negoci permanentment connectat”, va dir Rodríguez.

La companyia, que ja va invertir 240 milions del 2014 al 2016, espera amb les noves inversions fins al 2019 elevar un 20% la capacitat de producció i un 25% els ingressos, i situar la rendibilitat sobre recursos propis per sobre de l’11%.

Mèxic, l’Argentina i Bangla Desh

Entre les noves inversions previstes destaquen una nova fàbrica a Colòmbia amb una inversió de 370 milions de dòlars -al 50% amb el soci local Corona-, que preveu engegar el primer trimestre del 2019, i a l’Argentina ampliarà les plantes d’Olavarría i San Luis amb el seu soci, el grup brasiler Votorantim, amb una inversió total de 219 milions de dòlars. A Bangla Desh Molins participarà amb un 33% en la compra de tres moltes d’Holcim per 117 milions de dòlars.

La companyia està participada en un 91% per la família Molins, un 4% correspon a autocartera i un 5% es negocia a borsa. El vicepresident de la companyia, Joan Molins, va admetre que seria bo que hi hagués més accions en negociació borsària, cosa que es podria aconseguir venent autocartera “a un preu adequat”.