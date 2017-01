Competència multa els fotògrafs que es van repartir 15 anys el negoci de les orles universitàries

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha imposat multes per un valor total de 13.000 euros a tres empreses de serveis fotogràfics i diversos fotògrafs autònoms que durant 15 anys s'havien estat repartint el negoci de les fotos de les orles i fotos de grup d'alumnes de diverses universitats espanyoles.

Segons Competència, al començament de cada curs aquests fotògrafs es repartien les universitats i pactaven els preus, fet que suposa vulnerar la llei de defensa de la competència amb la creació d'un autèntic càrtel.

El cas es va investigar gràcies que una de les empreses, a la qual es perdona la multa, es va acollir al programa de clemència de la CNMC i va denunciar els fets.

La investigació es va iniciar el 2014, després d'aquesta denuncia. L'empresa que la va fer, a canvi d'acollir-se al programa de clemència, va facilitar informació sobre els actes anticompetitius. En un primer moment la investigació es va centrar en les orles i fotos de les universitats de Madrid, però després es va veure que l'acord entre les empreses i els fotògrafs s'estenia també a altres universitats de Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Andalusia, així com a la Universitat Nacional d'Ensenyament a Distància (UNED).

Competència va fer registres a les empreses i oficines dels fotògrafs i va obrir un expedient sancionador el 2015. A l'expedient es constata que la pràctica es va iniciar el 2001 i va durar almenys fins al 2015, segons la CNMC. Els sancionats es reunien a començament de curs i es repartien els alumnes. Després anaven concretant els acords per correu electrònic, whatsApp o telèfon, per ajustar els serrells i, a més, a final de cada curs es reunien per analitzar com havia anat l'acord, assegura la CNMC.

Als documents sobre l'acord s'indicava quants alumnes tocaven a cadascú, les sessions de fotografia que havien de fer, així com els muntatges, lliuraments i import econòmic que finalment corresponia a cada empresa, indica Competència.

Segons la CNMC, quan els alumnes presentaven algun problema o reserva a l'oferta s'organitzaven visites per part d'altres membres del càrtel perquè acabessin agafant un dels estudis fotogràfics que formaven part del grup.