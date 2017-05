El Congrés aprova avui la reforma de l'estiba amb el conflicte laboral encès i gràcies al PDECat

El govern de Mariano Rajoy es traurà avui de sobre la llosa de la reforma del sector de l'estiba. Aquest matí el Congrés de Diputats vota en un ple extraordinari el decret llei que l'executiu espanyol va aprovar la setmana passada en consell de ministres (per segona vegada). Després que els grups parlamentaris tombessin el primer intent de reforma de Rajoy, aquest dijous el govern espanyol s'ha assegurat el suport de Ciutadans i el PNB i l' abstenció clau del PDECat, que va estar negociant fins divendres un seguit de reclamacions amb especial impacte per als ports catalans.

El govern reitera la necessitat de dur a terme la reforma per evitar la sanció de la Comissió Europea i per això intenta aprovar-la com més aviat millor. Mentre que Ciutadans ha insistit que sempre va estar a favor de complir amb aquesta sentència, el que és clau aquesta vegada és l'abstenció dels catalans del PDECat, que van demanar que el nou decret permetés que els estibadors del sector de l'automòbil (majoritari a Catalunya) continuïn sent de contractació preferent un cop liberalitzat el sector.

A més, el nou decret inclou les mesures i recomanacions assolides per la mediació entre patronal i sindicats després que no s’aprovés el primer. A més, també s’elimina l’exempció que permetia a les empreses portuàries no pagar una sobrecotització per als contractes temporals. També queda inclosa l’opció de negociar port per port un conveni sectorial superior al que es pacti finalment per al conjunt del sector i es garanteix que els treballadors rebran un mínim d’hores de formació dins els mateixos ports i que rebran un certificat oficial.

Retrets entre patronal i treballadors

Aquesta vegada sembla que si el govern de Rajoy i, particularment, el ministeri de Foment d'Íñigo de la Serna, s'han assegurat el suport parlamentari, no han aconseguit, però, acabar amb el conflicte laboral. Ahir mateix Foment va comunicar que s'havia fet arribar el text tant a la patronal, Anesco, com als sindicats d'estibadors, però tots dos tenen retrets per al govern. D'una banda, la patronal s'ha queixat que no ha pogut participar en l'elaboració d'aquest segon decret llei, cosa que consideren "irresponsable i extremadament greu". Tot i això, el govern reitera que ha complert "íntegrament" amb el compromís adquirit amb la patronal.

Per la seva banda, el líder de a Coordinadora Estatal de Treballadors del Mar, Antolín Goya, anunciava aquesta setmana que els estibadors continuaran en vaga en contra del decret perquè no queden garantits els llocs de feina al sector. Ja hi ha convocades aturades entre el 24 de maig i el 9 de juny.