Crida a la responsabilitat política a Davos

“Els líders han de ser sensibles i responsables; han d’entendre que estem vivint en un món marcat per la incertesa, la volatilitat i els canvis de transformació profunda”. Són paraules del fundador del Fòrum Econòmic Mundial, l’economista alemany Klaus Schwab, de fa només uns dies. D’aquesta manera Schwab fixava les claus (i el lema: “Lideratge sensible i responsable”) que centraran la pròxima trobada anual que se celebrarà a la petita localitat de Davos, als Alps suïssos, a partir de demà i fins divendres.

Durant aquests quatre dies, gairebé 3.000 representants del món polític, econòmic i de la societat civil -una xifra rècord fins ara- debatran quins són els principals riscos a escala mundial en un moment fortament marcat per la incertesa i la desigualtat, segons els organitzadors d’aquesta trobada internacional: “Moltes persones viuen en situacions precàries i a la recerca d’identitat i de sentit en un món que canvia ràpidament”, apuntava Schwab durant la presentació.

La reunió de Davos se centrarà, doncs, en el “descontentament i la frustració” social, que han quedat reflectits en dos resultats electorals clau d’aquest any passat, el Brexit i la victòria de Donald Trump als Estats Units; així com l’auge dels populismes, que, segons l’organització del fòrum, requereix una revisió exhaustiva del model capitalista.

Els riscos que encara el món aquest any -i que seran el centre del debat de Davos- ja estan recollits a l’ Informe de riscos globals 2017. Segons aquest document inicial, les problemàtiques més probables durant el 2017 seran (per aquest ordre) el risc de fenòmens meteorològics extrems, les migracions massives involuntàries i els desastres naturals. En quart i cinquè lloc, les elits mundials hi han situat els atacs terroristes a gran escala i els robatoris i fraus massius de dades.

A més, aquest any els organitzadors també volen donar resposta a les preocupacions ciutadanes que han recollit durant l’últim any: “Per al 2017, veig quatre objectius bàsics; primer, enfortir el creixement econòmic; segon, fer més inclusius els sistemes basats en els mercats; en tercer lloc, dominar la quarta revolució industrial (que va centrar el debat de l’any passat) i, finalment, redefinir la cooperació internacional”, va concretar Schwab.

Trump, al centre del debat

A la trobada hi assistiran representants governamentals d’una setantena de països, entre els quals hi ha tots els que formen el G-20, així com la primera ministra britànica, Theresa May; el ministre d’Economia espanyol, Luis de Guindos; el president de l’Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, o el president xinès, Xi Jinping, entre altres. La reunió, a més, coincidirà divendres amb l’entrada de Donald Trump a la Casa Blanca. Les seves iniciatives proteccionistes també seran presents al debat de Davos, per això, a més de representants del govern d’Obama, també assistiran a la reunió membres de l’equip de transició de Trump, segons van explicar la setmana passada els organitzadors de la trobada.