Caos i aglomeracions a l'aeroport del Prat pel nou control de passaports

Cues i aglomeracions de persones aquest diumenge al control de passaports de l'aeroport del Prat. Els viatgers han denunciat a través de les xarxes socials que la falta de personal ha provocat l'acumulació de passatgers i que alguns d'ells perdessin el vol.

Durant l'operació sortida de Setmana Santa ja hi havia hagut problemes per aquesta mateixa raó, segons confirmen fonts aeroportuàries, que també asseguren que la dotació de plantilla de la Policia Nacional, qui s'encarrega de comprovar els passaports, no és suficient.

De fet, un dels motius d'aquest caos és el canvi en la normativa per moure's dins l'espai Schengen, que s'ha reforçat com a mesura en la lluita antiterrorista. El canvi es va incorporar el passat 7 d'abril i implica que els ciutadans comunitaris també han de mostrar i esperar les comprovacions del seu DNI o passaport quan viatgen dins de la Unió Europea.

Amigos de @aena del Aeropuerto El Prat, cientos de personas atrapadas en el control pasaportes y viendo como sus aviones despegan. VERGÜENZA pic.twitter.com/DjujmFRcJp — Inas Benguría Roca ن (@InasMc) 30 d’abril de 2017

És urgent i absolutament necessari trobar una solució a les llargues cues que es formen al control de passaports de l'aeroport de BCN. — Oscar Oliver (@Oscar_life) 30 d’abril de 2017

El gestor aeroportuari Aena ha passat les culpes d'aquest caos a la Policia Nacional, que és qui s'encarrega de revisar els passaports dels viatgers. El director comercial d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver, també ha demanat a través de Twitter que es trobi una solució a les llargues cues de manera "urgent".