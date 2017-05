Draghi avisa del perill que els bancs tornin a donar crèdit amb massa riscos

"La política monetària sempre té efectes col·laterals", ha recordat aquest dimecres el president de Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi. L'economista italià ho ha afirmat en el marc de la primera Conferència d'Estabilitat Financera organitzada pel Banc d'Espanya per explicar que un dels riscos dels canvis en els tipus d'interès –dels quals s'encarrega el BCE en el cas de l'euro– es dona quan afecta els "incentius dels bancs per suportar riscos". Per al president del BCE una de les seves principals preocupacions hores d'ara és impedir que els bancs tornin a concedir crèdits amb massa risc.

Així, segons Draghi un dels motius pels quals encara cal controlar i monitoritzar el sector financer en l'actual context macroeconòmic és que "els baixos tipus d'interès podrien conduir a una cerca de majors rendibilitats, i incentivar els bancs a suavitzar els seus estàndards a l'hora de concedir crèdits, cosa que faria augmentar tant el volum com el risc dels préstecs concedits". El president del BCE ha recordat que si es torna a donar massa crèdit o amb massa risc es pot tornar a desequilibrar el sistema financer.

La segona preocupació lligada a questa primera que ha enumerat el president del Banc Central Europeu és el risc que aquesta situació acabi en una bombolla de crèdit, típiques del mercat immobiliari, com ell mateix ha explicat, que es donen quan hi ha un creixement dels preus del sector (com passa actualment a l'Estat).

Els preus de l'habitatge ja creixen a Espanya com en ple boom

Tot i això, Draghi ha puntualitzat que "no hi ha cap evidència que s'estigui desenvolupant una bombolla de crèdit". Ha aclarit que l'últim trimestre del 2016 els préstecs bancaris destinats a l'habitatge van créixer un 2,7% respecte a l'any anterior a tot Europa, un nivell molt inferior al 12% que s'havia arribat a registrar abans de la crisi. " Encara que el sector immobiliari es torna a dinamitzar, estimem que a l'eurozona no hi ha signes de desequilibri", ha conclòs.

Al mateix temps, però, Draghi ha reconegut " la considerable heterogeneïtat de l'eurozona" i ha recordat que precisament per això controlen més intensament els països amb més riscos en aquest sector. Draghi ha recordat que també hi ha autoritats nacionals que han establert "mesures preventives" com ara la limitació en el percentatge de crèdit que s'atorga sobre un bé.

En aquest sentit ha insistit que hi ha "pocs senyals de bancs prenent un risc excessiu en la concessió de préstecs" i ha explicat que sí que és cert que els bancs han suavitzat els estàndards de crèdit amb les polítiques monetàries del BCE, però ha recordat que les inspeccions han millorat i la percepció de risc i la baixa tolerància al risc van augmentar molt amb la crisi.

Abans de Draghi ha estat el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, qui en un acte tancat al públic ha assegurat que és possible que "després de realitzar una anàlisi exhaustiva es determini que els instruments macroprudencials actuals són insuficients o són incomplets".