Els EUA acusen Fiat Chrysler de manipular motors

L’escàndol pels motors trucats s’estén a Fiat Chrysler. L’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units va acusar ahir aquest fabricant de manipular 104.000 vehicles per ocultar les emissions dels seus motors durant les proves tècniques, és a dir, fent el mateix que va fer Volkswagen. L’anunci de les autoritats nord-americanes ha fet que les accions de la companyia automobilística es desplomessin un 16% a Wall Street, fins al punt que el supervisor va decidir suspendre’n la cotització. L’acusació, a més, arriba un dia després que els Estats Units imposessin una multa de 4.300 milions de dòlars al grup alemany Volkswagen per l’escàndol del Dieselgate.

L’Agència de Protecció Ambiental va explicar que ha fet un avís al grup italoamericà per “suposades violacions de la llei d’aire net per instal·lar i no revelar un programa informàtic de tractament de motors”. La denúncia fa referència als models del 2014, 2015 i 2016 del totterreny Jeep Grand Cherokee i la camioneta Dodge Ram 1500, amb motors dièsel de tres litres i venuts als Estats Units, segons els reguladors. La companyia va negar les acusacions i el director general, Sergio Marchionne, va assegurar en declaracions a Reuters que “no han fet res d’il·legal”.

La crisi oberta per Volkswagen fa poc més d’un any ja va fer sospitar que la manipulació d’emissions fos una pràctica habitual en la indústria del motor. Poc després que es destapés l’escàndol, les autoritats europees també van assenyalar Mercedes i al setembre Alemanya ja va acusar Fiat Chrysler de manipular els seus motors per superar les proves.