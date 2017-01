Emilio Cuatrecasas es ven tota la seva participació al bufet Cuatrecasas

Emilio Cuatrecasas ja no té cap participació al prestigiós bufet d’advocats que porta el cognom de la seva família. Segons ha pogut saber l’ARA, s’ha venut tots els títols que tenia a la companyia i ha deixat de ser-ne soci, tot i que hi continuarà vinculat amb el càrrec de president d’honor, que ocupa des de l’any passat. L’import de la venda és secret.

D’aquesta manera, Emilio Cuatrecasas culmina la seva progressiva desvinculació del bufet fundat pel seu avi, Pedro Cuatrecasas, fa exactament cent anys. Emilio Cuatrecasas, que ha dirigit el despatx durant més de tres dècades, era el representant de la tercera generació de la família al bufet. Amb la seva marxa, però, la companyia ja no estarà vinculada a aquest cognom. Al despatx només hi queda una persona que es digui igual: és Elena Cuatrecasas, responsable de l’oficina de Nova York, que no té cap vinculació amb la família fundadora.

Actualment, Cuatrecasas és el segon despatx d’advocats més important d’Espanya per facturació, només per darrere de Garrigues. El 2015 l’empresa va ingressar 265 milions, un 4% més que l’exercici anterior.

El 2012 Emilio Cuatrecasas ja va deixar de ser conseller delegat del bufet, i dos anys després va abandonar-ne la presidència. El seu relleu, en tots dos casos, va ser Rafael Fontana, que segueix al capdavant de la companyia com a president.

La venda d’aquesta participació, feta de manera individual per Emilio Cuatrecasas, ha arribat poc després de diverses desinversions importants d’Emesa, la seva empresa inversora, però les dues coses no tenen cap vinculació. Segons les fonts consultades, la sortida de Cuatrecasas del capital de la companyia respon a la seva desvinculació de la gestió del bufet i és un procés normal atès que el seu paper al despatx ja és només honorífic.

A més de celebrar el seu 100è aniversari, el bufet ha viscut recentment una altra fita: el seu canvi de seu social. Ha passat de situar-se en la cantonada entre el passeig de Gràcia i la Diagonal de Barcelona a iniciar una nova etapa en un edifici al 22@. El bufet també acaba d’eliminar de la seva marca els cognoms Gonçalves i Pereira, que s’hi van afegir amb la fusió l’any 2003.

Un inversor molt actiu

Tot i la seva progressiva desvinculació del bufet, Emilio Cuatrecasas segueix sent un inversor molt actiu a través d’Emesa, que el 2015 va guanyar 212 milions (magnituds equiparables a tota la facturació del bufet en el mateix exercici). En bona part, aquest resultat va estar provocat per la venda de la participació que Emesa tenia a Áreas, on controlava un 38% del capital. Emesa té participacions minoritàries en empreses com Arboribus, Reimagine Food i Bella Aurora, entre d’altres.

Un dels últims grans projectes d’Emesa ha sigut, precisament, la construcció del complex d’oficines de Diagonal 191, que és on s’ubica la nova seu de Cuatrecasas.