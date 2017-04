Entra en circulació el nou bitllet de 50 euros, amb més mesures contra la falsificació

El nou bitllet de 50 euros, de color taronja, entra en circulació aquest dimarts amb nous elements de seguretat que n'han de dificultar la falsificació. Aquest nou bitllet forma part de la denominada sèrie Europa, amb la qual el Banc Central Europeu (BCE) està renovant el paper moneda.

El BCE ha explicat que el bitllet incorpora elements de seguretat, com una finestra amb un retrat a la part superior de l'holograma que es torna transparent quan es mira a contrallum. En aquesta finestra es pot veure un retrat de la deessa Europa, de la mitologia grega, que es pot observar per les dues cares del bitllet. Al retrat també es pot apreciar una marca d'aigua.

I si s'inclina el bitllet, el número verd maragda produeix un reflex metàl·lic que es mou verticalment. També hi ha una impressió amb relleu per a les persones que tenen problemes de visió. "Fins i tot en l'era digital, l'efectiu continua sent essencial per a la nostra economia", ha indicat el president del BCE, Mario Draghi.

El màxim mandatari del banc emissor ha assegurat que l'enquesta que ha encarregat el BCE, que publicarà els resultats pròximament, indica que el 75% dels pagaments en els punts de venda de la zona euro es fan en efectiu, cosa que en valor (no en nombre d'operacions) significa aproximadament la meitat de les transaccions.

El bitllet de 50 euros és el més utilitzat de tots els bitllets de la moneda única europea. Hi ha uns 9.000 milions d'euros en bitllets de 50 euros, que suposen el 46% de tots els bitllets en circulació d'aquesta moneda.

Tot i l'edició de la nova sèrie, els de la primera continuaran sent legals i es mantindran en circulació, juntament amb els nous, fins que siguin retirats de forma gradual. El BCE ja ha anat renovant els bitllets de 5, 10 i 20 euros, ara ho fa amb el de 50 euros, i per al començament del 2019 es preveu treure els nous bitllets de 100 i 200 euros.