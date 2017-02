Ercros multiplica els guanys per sis i per fi repartirà dividends

La química Ercros va tancar el 2016 amb un benefici net de 45,16 milions d'euros, cosa que suposa multiplicar gairebé per 6 el resultat de l'any anterior, quan va aconseguir deixar enrere els números vermells.

La companyia ha notificat aquests dimarts que, amb aquests resultats, el consell d'administració ha decidit, per primer cop des que la companyia va superar la suspensió de pagaments del 1992, retribuir a l'accionista.

Aquesta retribució a l'accionista consistirà en un programa de recompra d'accions pròpies, per un import màxim de 9 milions d'euros, sempre que el nombre d'accions comprades no excedeixi el 5% del capital social, per amortitzar-les previ acord de la pròxima junta general ordinària. A més es proposarà a la junta general ordinària el pagament d'un dividend amb càrrec als beneficis de 2016 de 4 cèntims d'euro per acció, equivalent al 10,2% del benefici.

La companyia que presideix Antoni Zabalza ha atribuït la millora del resultat a la reducció dels costos fixos i a les millores de la productivitat dels darrers exercicis, juntament amb la recuperació econòmica general i la conjuntura favorable dels preus energètics i de les matèries primeres.

La xifra de negoci d'Ercros el 2016 va pujar a 602 milions d'euros, un 2,5% inferior a la de l'any anterior. La disminució es deu, d'una banda, a la venda de les instal·lacions de l'empresa a Palos de la Frontera el juny del 2015 i, d'una altra, a la reducció del preu del metanol, tot i que la baixada no ha afectat els marges.

Ercros invertirà 54 milions fins al 2020, perdrà dimensió però guanyarà rendibilitatErcros té en marxa un ambiciós pla estratègic que, entre altres aspectes, té previst acabar aquest any dotant-se de la tecnologia que utilitza mercuri per a la producció de clor. Això comportarà el pràctic tancament de les instal·lacions de Flix.