Estalviar tot l’any per comprar regals de Nadal

Els rigors del gener comencen al desembre i els consumidors busquen la manera de superar-los. Quatre de cada deu ciutadans espanyols -pràcticament la meitat dels enquestats- admeten que han d’estalviar durant tot l’any per poder fer front a les despeses de Nadal. De fet, Espanya és un dels països de la Unió Europea que més es preocupa per aquest aspecte, segons les dades de l’informe internacional Christmas and savings 2016 que ha publicat recentment ING. Concretament, Espanya és el quart país d’aquest rànquing, darrere de Romania, el Regne Unit i França.

L’enquesta també destaca que més de la meitat dels espanyols -el 52%- estan preocupats pel que gasten durant aquestes festes perquè no saben com fer front a la despesa extra. Però tot i ser un dels països que fa més guardiola, hi ha altres socis europeus més conscienciats -o preocupats- per aquesta qüestió, com són la República Txeca, Àustria, Alemanya i Luxemburg, segons l’estudi.

A Espanya la majoria de ciutadans tenen assumit que les festes de Nadal són una època de dispendi: segons l’estudi, el 84% consideren que és un període pensat perquè la gent es gasti diners i el 60% admeten que se senten fins i tot forçats a fer-ho per l’entorn consumista. Unes afirmacions que, per contra, són més moderades a la resta de països de la Unió Europea.

“A Espanya hi ha la sensació que la situació ha millorat i és cert que el creixement ha tornat a repuntar, però cal vigilar que el cor no s’imposi a la butxaca”, adverteix el professor d’economia d’Eada i director de la consultora Maurilia, Joan Miquel Piqué. El seu avís no acaba aquí: “Comprem pensant que les coses van millor, però la situació encara no és tan bona per tornar a les cotes de consum que havíem tingut en els anys més alts del cicle”.

El repunt del consum per a aquesta campanya de Nadal se situa, segons la majoria d’organismes i consultores, al voltant d’un 20% respecte a la resta de l’any. L’índex de confiança dels consumidors en l’economia també ha millorat segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, i l’auge d’estratègies comercials com el Black Friday o el Ciber Monday -que avancen i allarguen la campanya de Nadal- porta a una previsió en les vendes superior a la d’altres anys. La despesa mitjana durant aquestes festes se situa al voltant dels 680 euros per ciutadà, segons els càlculs de Deloitte, i representa un 4% més que la despesa real que van fer les famílies l’any passat. Per a l’economista Joan Miquel Piqué, l’augment de la despesa té molt a veure amb els nous hàbits de consum. “El canal online també ens porta a gastar més diners del que teníem previst inicialment; les ofertes i els descomptes de les últimes setmanes ens empenyen psicològicament a gastar més”, assegura Piqué.

Consum i crèdit van plegats

Malgrat tot, el moment econòmic encara és fràgil per a moltes famílies i per això, a més de l’estalvi, els ciutadans espanyols continuen recorrent al crèdit per pagar el cost extra que suposen aquestes festes. Aquest Nadal més de tres milions i mig d’espanyols -el 38% dels consumidors- demanaran un préstec, segons una anàlisi de Kelisto basada en xifres d’entitats financeres i del Banc d’Espanya. La previsió per a Catalunya d’aquesta empresa comparadora d’assegurances és que 565.000 catalans finançaran les seves compres nadalenques.

Això implica, en molts casos, sumar a la factura el cost dels interessos derivats d’ajornar els pagaments: segons l’informe, comprar a terminis encareix un 12% de mitjana les compres pels interessos, uns diners que el consumidor es podria estalviar si fes el pagament de cop. Els mètodes més utilitzats són la targeta de crèdit, els préstecs i els avançaments de nòmina. L’opció més cara són els préstecs ràpids, però tot i així el 2015 el sector va doblar el nombre de clients a Espanya -va passar de mig milió a un milió-, i segons dades de la seva patronal, AEMIP: el volum de diners prestats va passar de 270 a 540 milions.

Ara que el consum revifa, l’economista d’Eada Joan Miquel Piqué avança un possible canvi en l’aixeta del crèdit: “Ara sí, els bancs estan assajant fórmules, tenen l’ordre d’obrir el crèdit i les noves tecnologies els ajuden; això estimula el consum però cal controlar que no es torni a basar en l’endeutament descontrolat”.