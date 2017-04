L'FMI torna a elevar la previsió del creixement per Espanya per al 2017

El Fons Monetari Internacional ( FMI ) ha tornat a revisar a l'alça les previsions de creixement per Espanya per al 2017 fins al 2,6 %, tres dècimes més del que va pronosticar el gener passat i cinc més del que va anunciar l'octubre de l'any passat. Tot i així, manté un creixement del 2,1% per a l 2018 .



La nova xifra per aquest any s'apropa una mica més a les expansions per sobre del 3% del 2015 i el 2016, gràcies a la forta demanda interna, però també revela que l'economia espanyola comença a frenar. I aquest canvi de direcció es farà evident el 2018, segons el seu informe de 'Perspectives Econòmiques Globals' de la primavera.



Malgrat això, Espanya continua en el podi del creixement de les grans economies de la zona euro. Alemanya creixerà un 1,6% aquest anys i un 1,5% el 2018; França un 1,4% i un 1,6%, respectivament; i Itàlia un 0,8% els dos anys.



D'altra banda, el Fons preveu unes xifres d'atur encara altes per Espanya: un 17,7% al 2017 i un 16,6 al 16,6% al 2018. Això sí, es manté a la baixa ja que les xifres són gairebé dos i tres punts menys, respectivament, que la del 2016.



Optimisme cautelós

L'FMI és mostra optimista sobretot per al conjunt de l'economia mundial, i eleva els pronòstics de creixement l'octubre passat del 3,4% al 3,5% per a aquest any, i manté el 3,6% per al 2018.

Això sí, torna avisar que polítiques proteccionistes -com les anunciades pel president dels Estats Units, Donald Trump- podrien crear una guerra comercial i afectar "la vulnerable recuperació incipient".



La institució dirigida per Christine Lagarde fa una defensa de la política econòmica internacional sorgida després de la Segona Guerra Mundial "basada en la col·laboració entre països".