Facebook llança el seu propi Wallapop a Espanya

Facebook ha llançat aquest dimecres a Espanya la plataforma Marketplace, un espai dins la xarxa social que permet als usuaris comprar i vendre productes a altres membres de la comunitat, amb una idea semblant a la de Wallapop.

Per accedir a Marketplace els usuaris hauran de prémer el botó en forma de botiga que apareix a la pantalla d'inici dels 'smartphones' i de l'ordinador. Per posar a la venda articles a través de la plataforma els interessats han de fer una fotografia del producte, introduir una descripció, posar un preu i confirmar la localització.

Per comprar, els usuaris poden entrar en contacte amb el venedor a través del xat de Facebook o bé fer-li una oferta directament. Ara bé, l'aplicació no ofereix cap servei d'enviament o mètode de pagament 'online', per tant, els dos interessats hauran d'acordar el lloc d'entrega i com es pagarà.

Aquesta plataforma va arribar primer als Estats Units, el Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda. Més tard s'hi van sumar Canadà, Xile i Mèxic. Aquest dimecres, Facebook ha anunciat que estén el servei a 17 nous països (tots europeus), entre els quals hi ha Espanya. Segons la mateixa plataforma, Marketplace té actualment 18 milions d'usuaris arreu del món.