Foment tranquil·litza els taxistes un dia abans de la vaga i diu que no liberalitzarà el sector

Els taxistes fa setmanes que anuncien una gran manifestació per a aquest dimarts i que, previsiblement, tindrà conseqüències en la mobilitat de les principals capitals, sobretot Madrid. La demanda dels taxistes és que es protegeixi l''statu quo', mentre que les plataformes com Uber o Cabify, que fan servir conductors professionals a través de llicències VTC, demanen que es liberalitzi el sector i s'atorguin més autoritzacions d'aquest tipus. Davant d'aquesta situació el govern espanyol ho té clar i aquest dilluns ha volgut tranquil·litzar els taxistes un dia abans de la vaga i ha insistit que no tocarà la regulació d'aquestes llicències.

En un comunicat, el ministeri que encapçala Íñigo de la Serna " garanteix que mantindrà l'actual règim jurídic de les autoritzacions de vehicle de lloguer amb conductor (VTC), com a garantia per a una convivència ordenada amb el sector del taxi, l'ordenació del qual correspon a les entitats locals o, si aquestes administracions no ho fan, a les comunitats autònomes". A més, Foment reitera que intensificarà el control per garantir que cada tipus de servei, el de taxi i el de VTC, no cometen irregularitats.

La possible arribada de 3.000 llicències VTC posa el sector del taxi en peu de guerraEl ministeri envia aquest comunicat just un dia abans de la vaga que fa setmanes ha convocat el sector del taxi contra "l'intrusisme" al sector però també el mateix dia en què Unauto, l'associació que agrupa conductors de VTC, ha demanat obertament que els taxistes tributin seguint el mateix sistema que ells. Segons Unauto, els taxistes s'acullen al règim fiscal d'estimació objectiva, mentre que les VTC ho han de fer per estimació directa, sobre el benefici anual.