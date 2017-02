260x366 Fred Pattje: “Automatitzar els centres no vol dir retallar llocs de treball” / MANOLO GARCIA Fred Pattje: “Automatitzar els centres no vol dir retallar llocs de treball” / MANOLO GARCIA

A Fred Pattje (Groningen, Holanda, 1959) no el fa enrere el fred de primera hora del matí al polígon Mas Blau del Prat de Llobregat, on 400 operaris aixequen el centre logístic més gran d’Amazon a Catalunya. Nascut en una família de constructors de vaixells, va ser l’encarregat de portar el model logístic del gegant de l’ e-commerce a Espanya. Ara és el director d’operacions per a Espanya i Itàlia, i a la tardor posarà en marxa un projecte que ha gestat durant més de dos anys. El seu primer contacte amb Catalunya, però, es remunta a fa tres dècades, quan es va convertir en el primer treballador d’Apple a Espanya, a Barcelona.

Volen que el centre sigui una porta d’entrada a Europa. Per què Catalunya i no el sud de França?

Hauria pogut ser, però tenim 31 centres a Europa i ho has de veure com una xarxa. Aquest centre per a nosaltres era clau per fer una cosa més gran i sofisticada. Al sud de França ja hi tenim dos centres, però són més petits, d’entre 30.000 i 40.000 metres quadrats i de només una planta. A banda de subministrar als clients de Catalunya i Espanya, sobretot volem donar servei a la resta d’Europa, no només al sud.

¿Aleshores, Catalunya els va donar un preu més competitiu?

Crec que ens van donar el preu del mercat. No volem incentius, no entrem en aquest tipus de coses. Hi vam posar una voluntat enorme i hi vam estar treballant durant més de dos anys abans de començar. És realment complex, no només has de trobar un lloc, també necessites infraestructures perquè els camions arribin d’Europa i surtin cap a Europa i que hi hagi treballadors disponibles a prop.

La Generalitat reclama algunes infraestructures, com el corredor mediterrani, per connectar-se més a Europa. ¿Vostès se sumen a les demandes?

Per a nosaltres Catalunya ja està molt ben connectada amb la resta del continent, i per això som aquí. Sempre hi ha coses per millorar, però tal com està ara és molt funcional i està més que preparada per absorbir el que hem de fer.

Ara la logística està obsessionada amb el fenomen de l’última milla [que és com es denomina l’últim tram de l’entrega d’un paquet]. A Barcelona i Madrid vostès ja tenen Amazon Prime, ¿però podran extrapolar el model a ciutats més petites?

Totalment. Actualment des de Barcelona ja estem enviant a més de 25 localitats dels voltants. El model és extrapolable i funciona molt bé. En totes les empreses és igual d’important i difícil, però hi haurà creativitat en el futur per arribar-hi. De fet, aquest centre és part d’un repte europeu i hem decidit que estigui més a prop del client que d’altres. Si vas als de Munic o Orly, les instal·lacions són a una o dues hores de les grans capitals. El punt que ens ha fet tirar endavant al Prat també ha sigut que tingui una boca de metro a cinc minuts.

Què és el més difícil de tot el cicle?

Retallar el temps dels processos. El client ens diu quan i on vol el paquet, i aquest temps fins que li arriba a casa cada cop serà més reduït. Quan vam estrenar Amazon a Madrid era normal que tinguessis quatre dies per rebre una comanda, i avui estem amb entregues en dues hores. Això provoca molta complexitat, perquè un cop assumeixes el compromís de la data d’entrega l’has de complir.

Se senten líders d’aquesta cursa?

Ni ens sentim líders ni ens en volem sentir. Per una raó molt senzilla: nosaltres estem molt obsessionats amb el client, i el que això significa per a altres empreses és important, però no ens afecta tant. Si només mires la competència no pots innovar, perds la creativitat.

Aquesta rapidesa també es basa en la tecnologia.

Encara no hem decidit quina tecnologia portarem al Prat, ho anunciarem d’aquí uns mesos. Hi volem tenir l’última tecnologia, perquè ens ajuda a ubicar més material, fer més enviaments i crear més feina.

Quan veurem drons repartint paquets a Catalunya?

No ho sé, i si fos així no t’ho podria explicar. Estem fent proves a Anglaterra, on ja tenim llicència per fer els enviaments amb drons. Serà una altra forma de transport, afegida a la que ja tenim per carretera i per avió per entregar paquets especials.

També comencen a treballar amb intel·ligència artificial. Quin impacte tindrà per als centres?

Hi treballem, però cal no oblidar mai que l’ésser humà sempre anirà de bracet amb nosaltres. Automatitzar els centres no vol dir retallar llocs de treball. Per exemple, en centres que tenim als Estats Units, els robots han permès donar més espai per ubicar material. Si posem més material podrem fer més enviaments i haurem de contractar molta més gent. Aquest tema s’acostuma a interpretar malament. S’equiparen els robots a menys ocupació i és el contrari. A més, hi haurà més feina de nivell alt, com enginyers o tècnics de manteniment. Automatitzar ens permet créixer i, per tant, ampliar la plantilla.

Els han qüestionat en algunes ocasions per les condicions laborals dels seus magatzems.

Si les condicions no fossin bones no demanaríem tant compromís. Oferim una assegurança de vida i de metge privat i un pla de pensions i el salari base per als operaris és de la part alta de la taula.