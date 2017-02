Els ingressos tributaris de la Generalitat van augmentar quasi el 10% el 2016

Els ingressos totals d'origen tributari de la Generalitat van augmentar un 9,77% el 2016, fins als 19.530,8 milions d'euros, segons l'informe de gestió de tributs publicat aquest dijous pel Departament de Vicepresidència i Economia. La quantitat de 19.530 milions d'euros és un 101,01% del previst en el pressupost, que era prorrogat del 2015.

Destaca l'augment de la recaptació tributària -el denominat contret, que té en compte els impostos liquidats i els drets reconeguts- que fa la Generalitat a través de l' Agència Tributària de Catalunya dels impostos propis i cedits, que va arribar a 2.880 milions d'euros, xifra que és un 5,93% superior a la de l'any anterior.

Una quantitat que si no es tinguessin en compte els impostos anul·lats pel Tribunal Constitucional, el de l'energia nuclear i el de dipòsits bancaris, s'enfilaria fins als 2.914 milions d'euros, un 8,38% més que l'any anterior. L'impost a les nuclears va restar 32,2 milions a la recaptació i el dels dipòsits quasi 2,6 milions.

Gran part de l'augment de la recaptació de la Generalitat s'explica per l'augment del 12,14% de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, fins las 1.652,9 milions, molt lligat a l'evolució del mercat immobiliari. Transmissions va créixer el 13,7% per l'impuls d ela venda d'immobles, i actes jurídics un 8,24% per la reactivació del mercat hipotecari. Per l'impost sobre els pisos buits s'han reconegut drets per 11,5 milions d'euros, malgrat que va estar suspès per recurs de l'Estat fins que al setembre el Constitucional va aixecar la suspensió.

També augmenta substancialment l'Impost sobre les Estades en Establiments Turístics, que va créixer un 10,29%, fins a 47,6 milions. L'impost sobre grans establiments comercials va aportar 15,3 milions, el 2,38% més, mentre que l'impost sobre la provisió de continguts per part de les companyies de telecomunicacions va aportar 18,4 milions, un 152% més. Menor va ser l'aportació de l'impost sobre les emissions d'òxid de nitrogen de l' aviació comercial, de 2,99 milions, i encara menor el de les emissions a l'atmosfera de la indústria, de 972.792 euros.

Els tributs del joc van aportar 2012,3 milions, només el 0,57% més que l'any anterior, mentre que el gravamen de protecció civil va pujar a 3,73 milions, el 6,17% més.

Cau successions, puja patrimoni

Respecte als impostos cedits que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya, es va registrar un descens del 4,1% en la recaptació de successions i donacions, que es va quedar en 464,6 milions. La caiguda en successions va ser del 8,22%, que s'explica per la pròpia variabilitat d'aquest impost, mentre que donacions va créixer un 16,82%.

En canvi, la recaptació per l'impost sobre el patrimoni va augmentar un 7,31%, fins els 495,5 milions d'euros, a causa de la millora general de l'economia que va portar a una major recaptació en la campanya de la renda i el patrimoni. El nombre de declarants va augmentar un 2% (uns 1.400 més), i també va augmentar la quota mitjana a ingressar com a conseqüència de la disminució de la reducció per límit conjunt amb l'IRPF.

Impostos estatals

En el cas dels impostos estatals subjectes a bestretes del model de finançament -IRPF, IVA i alguns impostos especials com tabac, alcohol o hidrocarburs- van aportar el 83,28% dels ingressos de la Generalitat, amb un increment del 10,68% respecte a l'any anterior, fins arribar a 16.265 milions d'euros.

Els dos principals impostos estatals del model de finançament, IRPF i IVA, demostren la millora de la situació econòmica. Els ingressos per IRPF van pujar a 8.102 milions d'euros, mentre que l' IVA va enfilar-se a 5.928 milions. Els impostos especials van sumar 2.234 milions.

Pel que fa al tributs gestionats per l'Estat no subjectes al sistema de bestretes del model de finançament -l'impost estatal sobre dipòsits en entitats de crèdit, el tipus autonòmic del d'hidrocarburs, els gravàmens a determinats tipus de transport i l'impost al joc online- van sumar 385 milions, el 2,02% més que l'any anterior.