La Generalitat intentarà regular els lloguers creant un índex de referència dels preus

La Generalitat posarà en marxa un índex de referència dels preus de lloguer. Aquesta és una mesura sorgida del grup de treball sobre la futura llei catalana d'arrendaments urbans, però que el Govern pensa posar en marxa d'aquí dos mesos, sense esperar l'aprovació de la llei, a través d'un decret. Aquest índex es podrà consultar per internet i s'haurà d'incloure als contractes i els anuncis de lloguer sempre que el preu quedi per sobre d'aquest indicador.

El Govern va crear el grup de treball al setembre amb l'objectiu de definir els criteris d'aquesta futura llei. Aquest grup ha acabat la seva feina aquest dimarts, després de cinc mesos de feina, 7 reunions i 18 punts analitzats. Amb els resultats d'aquests treballs es pretén tenir enllestida la nova llei en un període de nou mesos, quan es portarà al Parlament per ser aprovada.

L'índex de preus del lloguer és una mesura clau per intentar frenar l'escalada de preus del lloguer, que és especialment important a la ciutat de Barcelona. Però com la Generalitat no té competències per fixar preus màxims, amb l'índex intentarà que altres administracions tinguin eines per desincentivar el preus alts i demanarà la seva implicació. Segons ha explicat aquest dimarts la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, la mesura és una iniciativa pionera a l'Estat i no xocarà amb la normativa espanyola.

Així, els ajuntaments, per exemple, podran penalitzar en l' impost sobre béns immobles (IBI) als propietaris que lloguin per sobre del preu marcat a l'índex, o bonificar a aquells que ho facin per un preu inferior. Altres mesures serien, per exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als propietaris que lloguin per sota del preu marcat a l'índex, o impedir accedir a l'aval del lloguer que dona la Generalitat als que el lloguen per sobre d'aquest preu de referència. Pel que fa a la voluntat dels consistoris per aplicar la mesura, Borràs ha explicat que l' Ajuntament de Barcelona ha participat en les reunions i que es donarà una "eina clara" perquè s'hi sumin.

Altres mesures basades en aquest preu de referència les podria adoptar el govern de l'Estat, oferint incentius fiscal en l'impost de la renda o el de societats als propietaris que lloguin per un preu inferior al de referència. Borràs ha incidit en què la mesura vol "actuar de forma clara per moderar els increments exagerats dels preus del lloguer". D'aquesta manera, ha puntualitzat que la creació de l'índex es tracta de "compromisos seriosos" i que la Generalitat pretén "actuar de veritat, no només de paraules".

L'índex es farà en base als preus de mercat existents, fent servir com a referència les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl. Sobre aquest preu, s'aplicaran criteris correctors en funció de la superfície del pis, la ubicació, l'antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i eficiència energètica, o si el pis està moblat o és buit. L'índex de referència serà per cada pis i quan els propietaris l'anunciïn per al seu lloguer, si el posen al mercat per un preu superior al de referència, l'hauran d'incloure en l'anunci, també a través de les pàgines dels portals immobiliaris. Aquest indicador s'actualitzarà cada dos anys.

Allargar els contractes

Altres mesures sorgides del grup de treball, que es volen introduir en la futura llei és, per exemple allargar la duració dels contractes. Després de la darrera reforma de la LAU per part del govern de Mariano Rajoy, els contractes de lloguer es poden fer per a tres anys. El que proposa el grup de treball és que els contractes siguin d'un mínim de cinc anys, prorrogables a tres anys més. A més, es proposa establir un model de contracte de llarga durada -de 15 a 25 anys-, que s'intentarà potenciar per part de l'administració catalana.

També es proposa crear un registre d'arrendaments on constin tant els propietaris com els llogaters, que ha de servir per finalitats estadístiques però també per deixar constància de les males pràctiques tant d'arrendataris com arrendadors.

Un altre aspecte que es vol introduir en la llei és la possibilitat de sotsarrendar l'habitatge. Rellogar tot l'habitatge o una habitació es permetria un màxim de nou mesos quan el contracte fos de cinc anys, i es podria rellogar durant cinc anys en el cas d'un contracte dels de llarga durada. El sotsarrendament parcial d'una part del pis només seria legal en el cas de que es destinés a primera vivenda, per evitar llogar il·legalment habitacions, per exemple, per a usos turístics.

Per últim, del grup de treball també han sortit altres propostes com reconèixer el dret de compra preferent per part de llogater en el cas que el propietari posi l'habitatge a la venda, buscar fórmules per als que comparteixen l'habitatge amb el titular del contracte puguin quedar-se en el cas de que deixi el pis (per exemple en el cas de viudetat), i la introducció de clàusules que permetin resoldre el contracte per necessitats de l'arrendador.