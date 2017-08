Google i Walmart s'alien per plantar cara a Amazon

Walmart començarà a vendre els seus productes a partir de setembre a través de Google Express, la plataforma de compres 'online' del buscador americà. Amb aquesta operació, Google incorpora la cadena més gran de distribució minorista dels Estats Units, en una clara declaració d'intencions per competir amb Amazon. Fa dos mesos que la cadena de supermercats Whole Foods va ser comprada per Amazon per 13.700 milions de dòlars (11.626 milions d'euros). Segons la consultora Oliver Wyman, aquesta compra és "l'amenaça estratègica més gran" de qualsevol comerç minorista.

L'aliança entre Walmart i Google amplia la cartera del buscador, que ja inclou una cinquantena de botigues, entre les quals hi ha Toys'R'Us, Costco o Target. L'acord també suposarà una millora de Google Assistant, l'eina de Google que permet als usuaris comprar productes a través de missatges de veu. El president i conseller delegat de l'àrea de comerç electrònic de Walmart ha dit que el nombre de productes nous que Google Assistant haurà de reconèixer s'eleva a "centenars de milers".

El gegant tecnològic també ha anunciat que Google Express farà els enviaments de forma gratuïta en un termini "d'entre 1 i 3 dies", ha comunicat el vicepresident d'anuncis i comerç de Google, Sridhar Ramaswamy. Ara bé, els usuaris no hauran d'afrontat costos d'enviament, sempre que la comanda superi un import mínim fixat per cada botiga.

Per la seva banda, Walmart incorporarà la seva funció 'Easy Reorder' a Google Express, que ofereix un servei personalitzat als usuaris en funció del seu historial de cerques. Per activar aquesta funció, els clients de Walmart hauran de vincular els seus comptes de la cadena de supermercats amb els de Google Express.