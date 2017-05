Guardiola (Banc Sabadell) reivindica l'esforç dels bancs amb el rescat financer i no només el dels contribuents

"No hi ha ni un sol banc que es rescatés només amb els diners dels contribuents, al contrari, els bancs, amb els diners dels seus accionistes, van contribuir a rescatar els que van necessitar ajuts públics". Així ho ha afirmat aquest dimecres el conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, en una trobada empresarial organitzada per les patronals CEOE i Cepyme. Guardiola, que ha fet un repàs des dels inicis de l'entitat fins a l'actualitat, ha reivindicat el paper de les entitats financeres que no han comptat amb ajuts públics en el rescat del sector.

Guardiola ha avisat que la seva era una manera de posar xifres al rescat financer diferent de la que es fa servir habitualment. Així, Guardiola ha defensat que la crisi econòmica ha provocat pèrdues de prop de 200.000 milions d'euros al sector bancari, "fruit principalment de l'exuberància del sector immobiliari", i d'aquests, 125.000 han estat dotacions que han fet bancs que no han necessitat ajudes públiques. El conseller delegat del Banc Sabadell ha situat la factura pública del rescat bancari en uns 70.000 milions, dels quals 50.000 han estat dels contribuents i uns 18.000, dels bancs que no han requerit ajudes.

El Tribunal de Comptes xifra en 60.000 milions el cost del rescat fins al 2015

En definitiva, ha dit, "els accionistes dels bancs no només han suportat les pèrdues que han tingut les seves entitats, sinó que han contribuït en un significatiu percentatge al rescat de les que han necessitat ajudes". Tot i reconèixer que els "bancs van perdre la noció del risc", aquest directiu del Banc Sabadell ha qualificat la crisi com un error conjunt de diagnòstic de l'economia en una trampa monetària que no van saber llegir.

Un 2017 de transició

A banda, Guardiola ha fet un repàs de l'evolució i la transformació de l'entitat, des que es va fundar a Sabadell per un centenar d'empresaris del sector tèxtil, fins a l'actualitat. El conseller delegat d'aquest banc català ha presentat el 2017 com un any de transició en què s'està absorbint l'adquisició de TSB de Lloyds i s'està consolidant la venda d'una entitat que va comprar als Estats Units. Guardiola ha admès que els EUA són un mercat molt madur, amb entitats molt especialitzades i difícil d'integrar a la dinàmica del Banc Sabadell. "L'eufòria de Trump va permetre vendre l'entitat a uns 1.000 milions", ha explicat.

Guardiola ha avançat que el pla de negoci que estan elaborant tindrà com a principals objectius abaixar costos a Espanya i centrar-se en el mercat digital. En aquest punt, ha afirmat que els plans de futur no contemplen noves adquisicions, sinó només creixement orgànic, i ha evitat fer qualsevol referència a la situació del Banc Popular, de qui ha destacat que és "una gran entitat que no ha necessitat ajuts públics".

Clàusules terra

Sobre les darreres sentències que han decretat abusives les clàusules terra i les conseqüències que això ha tingut al sector financer, Guardiola ha continuat defensant que les clàusules que comptaven als contractes de la seva entitat eren transparents i ha agraït una de les últimes i ha reconegut que les clàusules no eren abusives. Per últim, com ja han fet alguns dels seus homòlegs al sector, Guardiola ha defensat la fortalesa del model hipotecari espanyol.