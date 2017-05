Heroi accidental: un informàtic troba sense voler l'"interruptor" per desconnectar el WannaCry

L'heroi del dia es diu Malware Tech, el nom a Twitter de l'informàtic que ha trobat l'"interruptor" per apagar, almenys de moment, el programa informàtic WannaCry que ha infectat milers d'ordinadors de 74 països.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.