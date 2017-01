Josep Piqué entra al consell d'Administració de Seat

Canvis al consell d'administració de l'automobilísitca Seat. L'exministre del PP i expresident de Vueling, Josep Piqué serà nou membre del Consell d'Administració de la companyia, amb efectes des de l'1 de gener. També entra a formar-ne part el fins ara membre del comitè director del Grup Volkswagen responsable de Recursos Humans i Organització, Dr. Karlheinz Blessing, segons ha informat aquest matí Seat.

Piqué entra a Seat després de passar per OHL, on ha exercit de vicepresident segon i conseller delegat del grup internacional d'infraestructures els últims tres anys. Abans, entre 2007 i 2013 va presidir la companyia aèria Vueling. Segons ha explicat Seat, Piqué està vinculat a l'automobilística des de 2009 com a membre del consell assessor extern de la companyia.

A més, segons ha explicat Seat, Piqué també presidirà la nova Comissió d'Auditoria, Compliment i Bon Govern (CACBG), un òrgan responsable de supervisar la implantació i compliment de la política de transparència de SEAT per la seva condició d'entitat d'interès públic, així com de vetllar per la implementació i supervisió dels models d'organització desenvolupats en la companyia per fomentar el bon govern, la prevenció de riscos i la cultura del compliment i les actuacions d'acord amb la llei. Segons el comunicat, el nou Consell d'Administració tindrà poder independent i de recursos, i estructura suficients de supervisió i control.

L'altra incorporació al consell és la de Karlheinz Blessing, que va entrar al Grup Volkswagen al gener de l'any passat. Blessing és doctor en Ciències Econòmiques i Socials per la Universitat de Constança. Va iniciar la seva carrera en 1984 en el sindicat industrial alemany IG Metall, en el qual va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat, com el de director d'Organització. Entre maig de 1991 i agost de 1993, va ser secretari general del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD). I abans de la seva incorporació a Volkswagen, Blessing presidia les companyies d'acers Dillinger Hütte i Dillinger Hütte Saarstahl.

El Consell d'Administració de SEAT està presidit pel Dr. Francisco Javier García Sanz i compta com a consellers amb Oliver Blume, Luca de Meo, Bernd Osterloh, Dr. Stefan Piëch, Mark Philipp Porsche i Klaus-Gerhard Wolpert, a més de Dr. Karlheinz Blessing i Josep Piqué. El secretari i lletrat assessor del Consell d'Administració és Luis Comas.