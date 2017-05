Junqueras assegura que Catalunya ha reduït el 85% del dèficit espanyol

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'esforç en la reducció del dèficit que ha fet la Generalitat representa el 85% del total de la de la reducció de dèficit públic del conjunt de les administracions espanyoles. Junqueras ho ha explicat durant la seva intervenció a les jornades econòmiques de Sitges, que organitza el Cerce d'Econmia, i davant un auditori replet d'empresaris; també ha precisat les xifres absolutes: segons els càlculs de la Generalitat la reducció del dèficit ha representat 3.910 milions d'euros.

"Espero que entomeu el que diré ara amb esportivitat: nosaltres havíem demanat reiteradament que [el topall del dèficit] havia de ser més alt", ha reblat el conseller. Segons Junqueras, ampliar el límit del dèficit a Catalunya era una petició "econòmicament racional", perquè Catalunya necessita "musculatura i unes bases fiscals sòlides per afrontar els reptes".

Junqueras també ha explicat als empresaris com és la relació entre l'administració catalana i l'espanyola. El conseller ha insistit que els contactes són cordials però no avancen: "Per posar-ne només un exemple, fa un any i mig vam demanar traspassar els crèdits de curt termini a llarg; tots dos ministres estan d'acord, la banca hi està d'acord, nosaltres hi estem d'acord, no té cap cost econòmic, és una mera simplificació burocràtica. Doncs encara estem esperant que ens ho autoritzin", ha assegurat Junqueras.

Per això, el conseller assegura que el millor és una relació entre iguals: "La responsabilitat no ens fa cap por; ens agrada tant que la volem assumir tota. Som els primers que diem que hi ha d'haver un ajust de la correspondència", ha explicat Junqueras. Un dels objectius de la Generalitat és, tal com ha recordat Junqueras, tornar a tenir accés als mercats, "com fa tothom", ha dit, i deixar de dependre del FLA. "Hi ha un ampli consens també en el fet que la reputació de les institucions està creuada, perquè hi ha una administració, l'espanyola, que recapta el 95% de l'esforç fiscal i una altra administració, la catalana, que gestiona; nosaltres el que volem és gestionar-ho tot nosaltres, i vetllar per la reputació de tots", ha aclarit Junqueras.

Els dubtes dels empresaris

El vicepresident, Oriol Junqueras, també ha insistit davant els dubtes dels empresaris que una Catalunya independent no quedaria fora d'Europa: "Som europeistes i no hi ha ni una sola paraula als tractats que parli de l'expulsió de la Unió Europea. Nomes hi ha una via prevista, a petició pròpia, i jo els asseguro que no ho demanarem pas. És més, això no convé a ningú; per tant, tranquil·litat absoluta".

Pel que fa als temors sobre possibles deslocalitzacions davant una eventual independència, Junqueras ha assegurat que això no passarà: "Si de cas són els altres els que es deslocalitzen i venen cap aquí", ha recordat el conseller. En aquest sentit Junqueras ha recordat que Catalunya viu un rècord d'exportacions i també d'inversió estrangera directa a banda d'un creixement industrial més accelerat que la resta de l'Estat.