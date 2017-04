L'Airef avisa que el govern espanyol "infla" els ingressos en les seves previsions pressupostàries

" Fer pressupostos tan allunyats de la realitat o amb objectius tan irreals acaba provocant problemes innecessaris". Així de contundent ha estat el president de l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) aquest dimecres en la compareixença a la comissió de pressupostos del Congrés de Diputats en què ha analitzat el tancament pressupostari del 2016. Per a Escrivá, l'estat espanyol "tendeix a inflar els ingressos" en els seus pressupostos, cosa que després acaba corregint a través de la despesa executada. Concretament l'Airef xifra en 28.000 milions d'euros el que l'Estat va ingressar de menys respecte al que havia pressupostat, 16.400 milions dels quals corresponen a cotitzacions socials.

Durant la seva compareixença, Escrivá ha analitzat l'evolució de l'execució pressupostària al llarg de l'exercici en comparació amb el que es va pressupostar inicialment. Així, el president de l'Airef s'ha mostrat "sorprès" després d'observar que en un any com el 2016, quan l'economia ha crescut més del que s'esperava, els ingressos no hagin crescut en línia amb el cicle econòmic. Per a Escrivá, el problema dels comptes públics de l'Estat (a banda de la manca de realisme en les previsions i el poc rigor en la metodologia a l'hora d'elaborar-los), són els ingressos i no la despesa.

Els pressupostos generals de l'Estat preveien ingressar 28.000 milions més dels que van ingressar finalment

En l'anàlisi presentada per aquest organisme independent de fiscalització dels comptes de l'Estat, Escrivá ha posat sobre la taula que el que s'ha desviat principalment en els comptes de l'últim any no ha estat la despesa, que finalment va ser corregida a través de l'acord de no disponibilitat i l'anticip del pagament de l'impost de societats, sinó que és en la partida dels ingressos on Espanya no aconsegueix millorar. En termes de recaptació, des del 2000 els ingressos tributaris de l'Estat se situen sempre al voltant del 38% del PIB, un percentatge que no ha augmentat amb el cicle econòmic.

Cal recordar, a més, que el govern de Mariano Rajoy acaba de presentar uns comptes per al 2017 que preveuen una recaptació històrica que torni a nivells de fa una dècada i sobre la qual sustenta la seva previsió de reducció del dèficit fins al 3% del PIB.

Deficiències en la capacitat de recaptació

En aquest punt, Escrivá ha posat de manifest que les darreres reformes fiscals no han contribuït a eixamplar aquesta base recaptatòria sinó que han provocat una redistribució de la pressió fiscal cap a les rendes del treball. "Hi ha els mateixos ingressos que el 2000 amb més tipus impositius", ha afirmat Escrivá, que assegura que les reformes de l'IRPF i l'impost de societats han suposat una pèrdua de recaptació els últims anys que "només s'ha compensat a través d'impostos indirectes", com l'IVA o els impostos especials.

És partint d'aquesta anàlisi que l'Airef assegura que es fa difícil pensar que Espanya aconseguirà reduir el dèficit del 2,5% estructural, ja que, amb els mateixos ingressos, durant els propers anys es tindrà dos punts i mig més de despesa (fonamentalment provocada per les pensions), cosa que impedirà que Espanya pugui baixar del llindar del 100% del PIB en nivell d'endeutament.

Amb tot això, l'Airef conclou que "Espanya necessita un pla pressupostari a curt termini realista i creïble" perquè persisteix un dèficit estructural al voltant del 2,5% del PIB que no assegura la sostenibilitat del deute i que, de fet, deixa el compliment del nivell d'endeutament del 60% marcat per Brussel·les a un horitzó 'sine die'.