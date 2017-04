L'Estat traurà a concurs les autopistes en fallida que s'hagi de quedar

El ministeri de Foment preveu tornar a treure a concurs públic les autopistes de peatge en fallida que eventualment hagi de rescatar, en comptes de quedar-se-les i fer-ne la gestió a través d'una empresa pública com estava inicialment previst, segons ha revelat el titular del ministeri, Íñigo de la Serna.

El nou escenari que presenta per aquestes vies el procediment judicial en què estan immerses i la recuperació dels seus tràfics han portat a Foment a contemplar noves alternatives per solucionar la seva situació.

El ministre ha indicat que segueix treballant i preparant el ministeri per al cas que finalment reverteixi a l'Estat alguna de les vuit autopistes en fallida. "Treballem en organitzar-nos internament sobre quin departament s'encarregaria de la seva gestió, i com cobrar i gestionar els ingressos per peatge de les autopistes", ha detallat.

No obstant això, De la Serna ha dit que Foment preveu tornar a licitar-les i, fins i tot, analitza si les traurà a concurs individualment o agrupant diverses d'elles.

Durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu del Col·legi d'Enginyers de Camins, el ministre ha confirmat que el termini l'1 de juliol inicialment establert perquè Foment es quedi amb les dues primeres vies que van entrar en liquidació, les radials R-3 i R-5 de Madrid, actualment està en l'aire.

El pla de liquidació d'aquestes vies està des de gener en suspens i pendent que l'Audiència Provincial de Madrid es pronunciï sobre els recursos que tant l'empresa concessionària (participada per Abertis i ACS) com Foment van presentar contra la liquidació.

En fonts jurídiques han indicat recentment a Europa Press que la decisió pot ser "imminent" i pronunciar-se en la mateixa línia que el recentment emès sobre una altra de les autopistes, la circumval·lació d'Alacant. L'Audiència Provincial acaba d'anul·lar la liquidació d'aquesta via, de manera que ja Foment no haurà de assumir-la en juliol i la concessionària podrà tornar a negociar amb els creditors.

Una factura de 5.000 milions

En el cas que aquest cas es repeteixi per a la resta de autopistes i que finalment Foment no hagi de rescatar-les, l'Estat evitaria afrontar una factura que el sector s'estima en fins a 5.000 milions d'euros. Es tracta de l'import de la responsabilitat patrimonial de l'Administració (RPA), és a dir, l'obligació de pagar als concessionaris per la inversió que van realitzar a construir les vies.

Davant d'aquesta nova conjuntura, el ministre considera que l'impacte d'aquestes infraestructures en fallida en el dèficit "pot ser molt concret i limitat, sobretot en aquest any que és el més complicat" en aquest sentit.

Al nou escenari que es planteja per aquestes vies en els diferents processos judicials en què estan immerses s'afegeix el fet que actualment estan registrant importants augments de trànsit.

D'aquesta manera, es recuperen d'una de les causes que les va portar a la fallida, la caiguda del nombre d'usuaris que van patir durant la crisi. L'altra és el sobrecost que van afrontar per les expropiacions dels terrenys sobre els quals es van construir.

A més, de les radials R-3 i R-5 i de la circumval·lació d'Alacant, la resta de les vies que estan en fallida i en concurs de creditors són les altres dues radials de Madrid, la R-2 i la R-4 , la Madrid-Toledo, Ocaña-la Roda, Cartagena-Vera i la que uneix Madrid amb l'aeroport de Barajas.