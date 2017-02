L’internet superràpid del 5G fa les primeres passes

Les últimes edicions del MWC han acabat amb la mateixa promesa: que el 5G sigui una realitat el 2020. Aquest any operadors i fabricants encara no poden satisfer els consumidors amb aquest presagi acomplert, però les empreses de telecomunicacions s’han afanyat perquè la tecnologia surti del laboratori per fer les primeres passes al carrer. Els passadissos del congrés han sigut l’escenari d’algunes de les primeres proves de la connexió del futur, que ha estat en boca de tothom per la seva importància en un món que cada cop vol consumir més a través d’internet.

Telefónica i Ericsson van demostrar ahir que aquesta tecnologia ens permetrà conduir un cotxe a 70 quilòmetres de distància (de manera remota), mentre que Vodafone va vestir amb capacitats 5G la seva xarxa actual de 4G. L’operador va deixar anar un grup de persones amb pitralls vermells pels voltants del congrés per demostrar en una pantalla a temps real com tenien més bona connexió que la resta, tot i trobar-se entre una munió de congressistes enganxats al mòbil. El fabricant de smartphones ZTE també es va apuntar un punt en la cursa del 5G presentant el primer terminal capaç d’aconseguir una velocitat de descàrrega deu vegades més ràpida. El procés de penjar i descarregar continguts d’alta qualitat, i fins i tot en 3D, farà un salt de gegant amb aquestes aplicacions.

Però el 5G no tracta només de navegar a més velocitat. El que moltes operadores han vingut a pregonar durant el congrés és que totes les indústries són benvingudes en aquesta festa. Des d’hospitals fins a avions o smart cities, les empreses aprofiten aquests dies per insistir en la idea que invertir-hi beneficiarà tothom. Aquest discurs, però, en porta un altre de vinculat: els operadors volen més espectre per desenvolupar aquestes proves.

El model Trump vs. l’europeu

Per primer cop al Mobile, aquest any també hi ha hagut un espai per als reguladors de les telecomunicacions, que van discutir quin haurà de ser l’encaix normatiu del 5G. Una de les aparicions més esperades en aquest debat va ser la del nou home fort de Donald Trump per regular un sector que avança més de pressa que la legislació. Ajit Pai és des de fa unes setmanes el president de la Comissió Federal de Telecomunicacions dels Estats Units, i un crític del principi de la neutralitat de la xarxa, que garanteix que els operadors d’internet donin el mateix accés a la xarxa a tothom. Pai va deixar molt clara quina serà la direcció de la nova administració republicana per al sector: regulació mínima perquè el 5G es converteixi en realitat al pas que dictin les empreses privades. Amb cada afirmació en aquest sentit, el regulador es va guanyar els aplaudiments de l’audiència. A més, va criticar que la normativa dels EUA ha intentat regular les comunicacions des dels anys 30 com un servei públic com l’aigua o el gas. “Hem de fer una intervenció pràctica, no ideològica”, va assegurar Pai.

Aquesta visió va xocar amb les paraules del vicepresident de la Comissió Europea responsable del mercat únic, Andrus Asnip, que va centrar-se en la necessitat d’uns estàndards comuns a l’Europa dels 28 per tirar endavant l’arribada de l’esperat 5G. Asnip va afirmar que Europa vol liderar aquesta cursa i va avançar que la comissió presentarà aviat un marc regulador comú. “És un repte europeu que necessita una resposta europea”, va dir Asnip.