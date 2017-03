Neix ACapital BB, la segona agència de valors catalana

Els mercats catalans tenen un nou jugador. Segons ha pogut saber l’ARA, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat llum verda al projecte d’ACapital BB, una nova agència de valors i banca privada catalana dirigida a grups empresarials, grans patrimonis i petits inversors. Es tracta de la unió d’ACapital, de Juan Pablo Tusquets Trias de Bes, i Black Bird, encapçalat per Marc Ribes i Gisela Turazzini (tots tres a la fotografia). L’entitat neix amb l’objectiu d’oferir assessorament d’inversió en productes del mercat regulat de forma independent i desvinculada de la banca tradicional.

“La independència és el nostre valor afegit; el sector financer ha quedat molt trinxat i cada vegada té lleis més complexes per a les mesures de control; nosaltres volem oferir el millor assessorament personalitzat i centrat en el client”, explica Marc Ribes, un dels fundadors de l’entitat. Aquesta nova companyia està regulada per la CNMV i el Banc d’Espanya i té quatre eixos: la banca privada (liderada per Tusquets), el servei de broker online (dirigida per Ribes), el de formació i un altre d’anàlisi. ACapital BB no farà tasques de dipòsit ni liquidació però sí que estan autoritzats a fer la intermediació de totes les ordres que demani el client.

Els fundadors acumulen més de 25 anys d’experiència professional i acadèmica a la banca i als mercats financers i ja es plantegen treure el projecte a borsa en un període de cinc anys. La companyia arrenca amb una cartera de clients valorada en 90 milions d’euros i 2.500 traders usuaris (dels 40.000 que es calcula que hi ha Espanya), que anteriorment ja estaven vinculats a la firma Black Bird. “El nostre objectiu és ser els referents de la intermediació borsàtil a Catalunya i tenir una penetració del 5% de la quota de mercat a l’estat espanyol”, assegura Ribes. A Catalunya, ACapital BB competirà únicament amb l’altra gran agència de valors catalana, GVCGaesco, de la família Hortalà Vallvé. “Volem agafar el relleu generacional d’aquesta empresa, que ha fet tantes coses i que està molt ben establerta”, explica Ribes.

La nova agència utilitzarà la tecnologia per diferenciar-se i crear una comunitat que faci “menys solitària” la feina dels traders. “Hem professionalitzat els serveis i els clients podran fer consultes a qualsevol hora -explica Ribes-. Intentem ocupar un lloc que no existeix, hi ha molts brokers online però som els primers a oferir productes del mercat regulat”. ACapital BB vol captar el perfil de client que li agrada assumir riscos. “Oferim una plataforma potent, sense quotes d’entrada i amb unes comissions imbatibles; es podrà operar tant al mercat espanyol com al japones al mateix cost”, afegeix. Els clients podran formar-se, rebre anàlisi i assessorament i operar a través del seu fons o individualment, sense cap import mínim. “Intentem que la gent toqui de peus a terra. Amb mil euros no et guanyaràs la vida, però es poden fer coses; a partir de 5.000 ja es pot començar a treure profit dels mercats”, conclou Ribes.